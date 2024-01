¡Se están agotando las existencias del Samsung Portable T7! SSD Externo de 2TB en Amazon a precio de ensueño

Equipo editorial de Stefan Wilke E-Com



El SSD externo Samsung Portable T7 con capacidad de almacenamiento de 2 TB proporciona una rápida transferencia de datos de hasta 1050 MB/s. Utiliza USB 3.2 Gen.2 para esta velocidad, está alojado en un chasis de aluminio compacto y resistente y está disponible en diferentes colores. El MU-PC2T0R/WW Red Edition ya está disponible en Amazon a un precio particularmente bajo: como identificamos en la comparación de precios de PCGH, 123,99 € es el mejor precio actual. Todos los demás minoristas cobran más de 150 € por el modelo y luego costos de envío adicionales, que Amazon no aplica. Pero la oferta tiene una ventaja: Desafortunadamente, la disponibilidad disminuye constantemente: actualmente ya se ha agotado el 40% de la cuota. Así que, si estás interesado, lo mejor será que no pierdas el tiempo.

Un SSD externo que supera a cualquier disco duro externo

Samsung Portable T7 SSD, que actualmente tiene grandes descuentos en Amazon Resistente a golpes y soporta caídas desde una altura de hasta dos metros. Se pueden cifrar con una contraseña utilizando el software Samsung Magician, lo cual es una buena idea, especialmente para uso móvil, para que sus datos no caigan en las manos equivocadas si sucede lo peor. También puede utilizar el software para leer datos relacionados con el estado del SSD y realizar una actualización del firmware si es necesario. Además de usarse en una PC o computadora portátil, también se puede conectar a un teléfono inteligente, tableta, consola de juegos y dispositivos similares que puedan manejar almacenamiento de datos USB.

En comparación con un disco duro externo, el SSD portátil de Samsung no sólo ofrece velocidades de transferencia mucho más altas, sino que también funciona de forma silenciosa, es menos sensible a los golpes y las vibraciones y obtiene su energía de una única toma USB. Sin embargo, se requiere una fuente de alimentación para los discos duros de 3,5 pulgadas y un solo puerto USB normalmente no es suficiente para los discos duros de 2,5 pulgadas. Unas dimensiones compactas como 85 x 57 x 8 mm en el caso del Samsung Portable T7 con un peso de sólo 58 gramos son una clara ventaja de un SSD externo.

