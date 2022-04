¿Se están beneficiando las criptomonedas de la guerra en Ucrania?

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el valor de las criptomonedas ha aumentado.

¿Cuál es la relación entre la guerra y los precios altos?

¿Es Bitcoin & Co.? ¿Una forma de que Rusia eluda las sanciones?

criptomonedas como Bitcoin O Ethereum se ve desde la guerra en Ucrania Para el beneficio de. Al menos esa es la primera impresión cuando observas la evolución de los precios desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. Desde entonces, el valor de la mayoría de las criptomonedas ha visto una sola tendencia: una fuerte tendencia al alza. Por ejemplo, el valor de Bitcoin, la criptomoneda más popular, aumentó de 34 267 € el 24 de febrero a 42 617 € el 31 de marzo. Especialmente en los primeros días después del comienzo de la guerra, hubo un rápido aumento y luego se calmó nuevamente.

Expertos identifican cuatro factores para aumentar el valor de Bitcoin

“Yo también lo he notado”, dice Philip Sandner. Centro Blockchain en la Escuela de Frankfurt En cuanto al aumento en el valor de las criptomonedas. El experto analizó la evolución con más detalle. Y en una entrevista con nuestros editores, explicó que hay muchos factores diferentes que intervienen en la valoración de las criptomonedas.

Él ve cuatro factores críticos para el aumento reciente:

Biden, presidente de los Estados Unidos Emitió una orden ejecutiva el 9 de marzo de 2022 destinada a aumentar la regulación de las criptomonedas. Uno de los objetivos de la regulación es proteger mejor al consumidor; después de todo, 40 millones de estadounidenses poseen monedas digitales. “Es emocionante que la Casa Blanca no esté recortando los números”, dice Sandner. “Sin embargo, la discusión sobre si Estados Unidos prohibirá las criptomonedas está fuera de discusión”. Esto parece ser un buen augurio para analistas e inversores.

La segunda razón por la que Sandner cita existe Rusia existir. Porque también ha habido una discusión sobre la prohibición de las criptomonedas. “Un segundo país podría haber propagado la incertidumbre”, dijo Sandner. “Pero eso también está fuera de discusión”.

así como en La Unión Europea Se discute la prohibición de Bitcoin. La razón de esto fue el alto consumo de energía de la criptomoneda. Pero esta solicitud de algunos partidos también fracasó en la votación del 14 de marzo de 2022. “Bitcoin ha superado tres obstáculos: en Europa, Rusia y EE. UU.”, dice Sandner.

En China, en cambio, ya existía una prohibición de las criptomonedas en 2021. “Por eso se están empezando a vender decenas de miles”, explica Sandner. Pero ahora han vendido todas sus posesiones. La presión de venta de China se está desvaneciendo.

Entonces, Sandner no ve un vínculo directo entre el aumento de Bitcoin & Co. La guerra en Ucrania. “Incluso si la guerra no hubiera ocurrido, Bitcoin habría subido”.

Dada la actual crisis energética, no sorprende que se esté discutiendo la prohibición de las criptomonedas. Porque las criptomonedas como Bitcoin son creadas por un poder de cómputo intensivo en energía, la llamada “minería”. Las computadoras de alto rendimiento resuelven un problema matemático. Si esto funciona, los “mineros” son recompensados ​​con bitcoin.

¿Qué papel juega Bitcoin en la guerra ruso-ucraniana?

Característica especial: la criptomoneda existe exclusivamente digitalmente. El comercio se realiza con Bitcoin & Co. Descentralizado, por lo que no existe una autoridad de control. Donde los bancos controlan las transacciones, y ganan dinero, con criptomonedas, solo hay remitentes y destinatarios, en comparación con el efectivo. Entonces los costos de transacción son muy bajos. Y puede usar criptomonedas en cualquier parte del mundo, siempre que tenga una conexión a Internet.

Estas ventajas ahora se sienten tanto en Ucrania como en Rusia. Las criptomonedas son una forma para que los ciudadanos mantengan seguras sus posesiones. “Algunos están huyendo de Ucrania con los bolsillos llenos de dinero u oro. Sin embargo, esto no es seguro”, dijo el experto financiero Seamus Donoghue en una discusión en línea con Philip Sandner. “También es una cuestión de cómo reaccionará la gente común. Puede que no apoyen las acciones de Putin, pero el rublo se está derrumbando. Entonces, ¿cómo protegen sus ahorros?”.

“Las criptomonedas son una gran oportunidad para que la población ucraniana asegure los pagos a pesar del colapso de la infraestructura bancaria y para proteger sus activos”, escribió la experta financiera Myriam Bos en el sitio.Promedio“.

Al mismo tiempo, existe la preocupación de que las criptomonedas puedan ser una forma de que Rusia eluda las sanciones. Sin embargo, la abogada y experta en criptografía Alireza Syadat no ve ningún peligro en esto. “Es muy complicado eludir las sanciones usando criptomonedas”, dijo Syadat en una discusión en línea con Sandner. Una de las razones de esto es que las transferencias son transparentes y rastreables en todo momento. Se cotejarán con las listas de personas e instituciones sujetas a sanciones.

Sin embargo, el sitio de noticiasQuindisco“De la “Primera guerra criptográfica”. Las criptomonedas pueden ayudar a garantizar que la paz regrese una vez más. Es entonces cuando sus ciudadanos debilitan el rublo y recurren a las criptomonedas. Queda por ver si este es un escenario realista o no. Un optimista de todos modos.

Sobre el experto: Prof. felipe sandner el es presidente el es presidente Fráncfort Centros escolares de blockchain.

