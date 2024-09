Se han resuelto importantes problemas con los pagos con tarjeta y los expertos están aprendiendo lecciones del incidente

Hogar consumidor

de: Hans Niemeyer, Julia Hanegke

Si hay una interrupción en los pagos con tarjeta, las tarjetas de débito y crédito se ven principalmente afectadas. Había un problema de TI detrás de esto. Los problemas ya se han resuelto.

Actualizado el 12 de septiembre a las 16:36Después de horas de agitación, el sector bancario alemán puede afirmar lo obvio: los problemas se han resuelto. “Los pagos en terminales de punto de venta en tiendas minoristas vuelven a ser posibles utilizando todas las tarjetas como de costumbre”, dijo en un comunicado.

Muchas tarjetas no funcionaron durante horas. “Estas perturbaciones generalizadas rara vez ocurren, pero están teniendo enormes impactos, ya que muchas personas ahora dependen de sus tarjetas y llevan poco o nada de efectivo”, dijo el abogado especialista David Richman del Centro de Asesoramiento al Consumidor de Nueva Gales del Sur cuando se le preguntó anteriormente en La vida diaria. dpa con.

Mujer pagando con tarjeta. © Conectar imágenes/Grant Squibb/Imago

Richman subrayó que los minoristas están obligados a informar oportunamente a los clientes de que no pueden pagar con tarjeta, “para que no haya sorpresas desagradables innecesarias al momento de pagar”. Sin embargo, el experto aconseja “guardar suficiente dinero en efectivo, ya sea en un cajero automático o vaciando la alcancía de casa, para no tener que limitarse en la vida diaria”.

Esta agitación tampoco sorprendió al profesor de banca Hans-Peter Borghoff de la Universidad de Hohenheim. “Los pagos se realizan a través de muchas direcciones diferentes, lo que hace que el sistema sea vulnerable”, afirma. “Ningún sistema funcionará siempre sin errores, por eso es importante tener alternativas”. Sería, por ejemplo, efectivo, pero un euro digital también podría ser una alternativa válida si las transacciones de pago habituales ya no funcionan.

La disrupción también ha sido un “problema” para los minoristas

Estos problemas también plantean desafíos para los minoristas. “Las interrupciones en los pagos con tarjeta son siempre un problema para las empresas minoristas”, afirma Stefan Genth, director general de la Asociación Alemana de Comercio. “A menudo, los clientes no están seguros de poder pagar con tarjeta en los comercios”.

Esto también puede hacer que pospongan sus compras. Los minoristas pagan a los operadores de redes y proveedores de tarjetas para que utilicen sistemas de pago sin efectivo. A su vez, también debe poder predecir que la tecnología funcionará perfectamente.

Desórdenes en los pagos con tarjeta en Alemania: problemas en muchas partes del país

Primer informe del 12 de septiembre a las 10:59: FRANKFURT – El jueves por la mañana (12 de septiembre), varias personas en Alemania se encontraron con una sorpresa cuando intentaron pagar el desayuno en una panadería o la gasolina en una gasolinera con su tarjeta. En muchas partes del país surgieron dificultades con los pagos con tarjeta, cuya causa aún se desconocía por completo en aquel momento.

Las perturbaciones afectaron principalmente a las tarjetas de débito y crédito. Desde primeras horas de la mañana los problemas con este tipo de tarjetas van en aumento. Algunos miembros de nuestra redacción también han sido testigos de estas dificultades de pago en la panadería. Este problema ocurrió en muchas partes del país. “Según los conocimientos actuales, los pagos con Girocard no se ven afectados”, explicó un portavoz del sector bancario alemán.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) es consciente de que “actualmente se están produciendo interrupciones en las transacciones de pago con tarjeta en varias instituciones financieras”, afirmó la autoridad. “BSI está en contacto con los afectados y los responsables”.

El sector bancario alemán explica la causa del caos: problemas con los proveedores de servicios TI

Un portavoz de la industria bancaria alemana dijo que la interrupción fue causada por problemas con el proveedor de servicios de TI y los proveedores de servicios relacionados. dpa. “Actualmente estamos analizando los hechos, así como la naturaleza y el alcance de la perturbación junto con los operadores y proveedores de sistemas de pago”. En respuesta a más preguntas, afirmó que, según la información actual, se puede descartar un ciberataque. Sin embargo, actualmente no está claro el alcance exacto del trastorno.

El proveedor de servicios informáticos afectado es First Data, filial del grupo estadounidense Fiserv, según un portavoz de la empresa dpa-La solicitud ha sido enviada. Actualmente existe un problema técnico con algunos servicios de procesamiento. Y añadió: “Estamos trabajando arduamente para resolver el problema e informaremos a nuestros clientes lo antes posible”.

El portavoz confirma problemas de pago: Commerzbank, DKB, Deutsche Bank, Volksbanken y Sparkasse afectados

el Radio Baviera Anteriormente informé de la situación. Thomas Renneker, portavoz de la Asociación de Cajas de Ahorros y de la Asociación Giro, confirmó a… R También se produjeron problemas de pago. Las cajas de ahorros, en particular, parecen haberse visto gravemente afectadas. También hay más informes de perturbaciones en Volksbanken y Deutsche Bank, aunque en menor medida que en las cajas de ahorros. en banco comercial DKB no parece haber recibido más informes de errores.

No es la primera vez este año que Alemania se enfrenta a problemas de pago de este tipo. Ya en abril hubo problemas con las tarjetas del Volksbank, Commerzbank, Sparkasse y Banco Alemán. Los consumidores también informaron de dificultades con las tarjetas de débito en septiembre. (HAN/JH/DPA)