¿Se quedará el BVB con Schulz de nuevo? El consejero responde

En verano, el Borussia Dortmund puede deshacerse del bromista Nico Schultz. El asesor profesional del BVB al menos ha anunciado conversaciones con otros clubes.

Nico Schultz es senior en el Borussia Dortmund. Se dice que el exjugador nacional gana cinco millones de euros al año. Pero hace mucho tiempo que no juega un papel en los deportes.

El BVB ha intentado durante mucho tiempo eliminar a Schulz de la nómina. Finalmente puede funcionar en esta ventana de transferencia.

El joven de 30 años se encuentra actualmente de permiso para buscar un nuevo empleador. Schulz no participó en los diagnósticos de rendimiento del miércoles ni en el inicio del entrenamiento del jueves.

Y su asesor Roger Wittmann confirmó a “Ruhr Nachrichten” que están programadas conversaciones con posibles compradores: “Actualmente estamos hablando con otros clubes para que podamos encontrar una solución razonable para el jugador”.

Schulze jugó por última vez como subcampeón en mayo de 2022, la temporada pasada no estuvo ni una vez en el equipo de la jornada del entrenador Edin Terzic. El negro y amarillo Schulze ya había dejado claro el pasado verano que ya no tenía perspectivas, por eso buscó un cambio. Pero el fichaje del ahora 30 años no se concretó.

¿Se quedará el BVB con Schulz de nuevo?

Pero con el contrato del 12 veces internacional alemán válido hasta 2024, BVB primero debe encontrar un comprador en el mercado de fichajes.

Wittmann enfatizó: “No soy adivino. No sé qué traerán las conversaciones con otros clubes. Si no hay acuerdo, regresará al BVB”.

Recientemente, Bild incluso especuló que BVB pagaría indemnizaciones por despido a Schulz para poder sacarlo de la nómina. Según información del tabloide, es probable que el lateral izquierdo reciba más de dos millones de euros por este caso.

Whitman comentó: “No comento sobre tales ofertas o el contenido del contrato”.