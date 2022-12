Se recomiendan 32 GB de RAM

Últimamente, Sony parece estar muy comprometida con la migración de juegos de sus exclusivas de consola anteriores a la PC. God of War, Spiderman: Miles Morales y la serie Uncharted son solo algunos de los puertos exitosos hasta el momento, mientras que se han anunciado otros títulos de alto perfil para el próximo año con The Last of Us y Returnal. Pero es probable que el juego de disparos invisible Returnal traiga algunos detalles técnicos que son un desafío en términos de requisitos. Hemos informado sobre el puerto de PC en el pasado, que parece ser técnicamente muy diferente de la versión de consola.

El regreso: el puerto de PC de PS5 ahora se ha confirmado oficialmente

En cualquier caso, se utiliza el trazado de rayos, que incluye cálculos de sombras y reflejos, al tiempo que admite dispositivos de medición actuales como FSR de AMD y DLSS de Nvidia. Esto debería explicar los altos requisitos gráficos, pero los requisitos del sistema presentan otra sorpresa negativa. A primera vista, los requisitos mínimos no son muy exigentes. Además del Core i5-6400 o Ryzen 5 1500X, se requiere una Geforce GTX 1060 6G o Radeon RX 580 8G.





El juego requiere 60 GB de espacio en disco duro y se recomienda un SSD. Además, hay nada menos que 16 GB de RAM. Si observa los requisitos recomendados ahora, aumentan a Core i7-8700 o Ryzen 7 2700X con Geforce RTX 2070 o Radeon RX 6700XT. Además, ya hay 32 GB de RAM, que muchos ordenadores de gama alta ya pueden ofrecer. Sin embargo, esta cantidad de memoria está lejos de ser normal. Por otro lado, la Playstation 5 ofrece “solo” 16 GB de RAM y memoria gráfica integrada, por lo que no está claro si el puerto de la PC es débil o si los requisitos recomendados son demasiado generosos. Por cierto, el desarrollador de PS5, Housemarque, no es responsable de la implementación en PC, sino con Climax Studios, un estudio responsable, entre otras cosas, de Assassin’s Creed Chronicles y el puerto para PC de Castlevania: Lords of Shadow.

fuente: vapor