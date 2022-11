Sonic Frontiers recibirá una variedad de contenido descargable gratuito • Nintendo Connect

Ayer se lanzó un paquete DLC gratuito para límites acústicos. que Paquete de cooperación Monster Hunter Contiene disfraces y artículos de la serie Monster Hunter. Además de los disfraces, el DLC también incluye un minijuego de barbacoa inspirado en Monster Hunter que Sonic puede usar para encenderse. Así que ahora puedes disfrazar al erizo azul como Rathalos de la serie Monster Hunter. Además, puede tener una agradable fiesta de barbacoa con Big the Cat en los niveles del ciberespacio. Puedes echar un vistazo aquí:

Pero parece que esto es solo el comienzo, ya que todavía hay una gran cantidad de contenido adicional gratuito por venir para la aventura de Open Zone. SEGA nos lo confirmó ayer en un comunicado de prensa. Los fanáticos deben esperar una variedad de contenido DLC.

SEGA también lo anunció límites acústicos Hasta el próximo año, recibirá varias expansiones de contenido gratuitas, comenzando con el paquete de colaboración Monster Hunter.

No está claro si se trata de contenido nuevo del universo Sonic u otros cruces, como este para la serie Monster Hunter de Capcom. allá límites acústicos Para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series X | S, Xbox One, sistemas Nintendo Switch y Steam, excluimos categóricamente los disfraces de The Legend of Zelda, Super Mario o cualquier otra franquicia de Nintendo.