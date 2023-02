Se supone que Playstation VR 2 traerá la realidad virtual a la corriente principal, pero todavía hay dos grandes obstáculos

La realidad virtual ha estado esperando un gran avance durante años. Con PSVR2 para Playstation 5, Sony ahora está comenzando un nuevo esfuerzo. El dispositivo es bastante convincente en la prueba. Desafortunadamente, este no es el factor determinante.

Solo unos milímetros me separan de la boca del cocodrilo robótico, que se cierra de la nada. Instintivamente retrocedo, y puedo escuchar la risa aulladora de mi hijo a través de los auriculares. Él pregunta: “Papá, ¿por qué tienes tanto miedo?” Correcto sobre eso. Porque aunque solo puedo ver la peligrosa jungla de un mundo sombrío lleno de robots asesinos cuando miro a mi alrededor, en realidad estoy sentado en el sofá de la sala de estar. sin ningún riesgo real.

El hecho de que mi pulso aún sea mucho más alto se debe a la inmersión en la realidad virtual. Con el nuevo PSVR2, Sony le ha dado a la Playstation 5 su propia experiencia de realidad virtual. La tecnología debería hacer que los juegos de computadora sean una experiencia completamente diferente. Esto funciona bien en las pruebas, pero las nuevas gafas (todavía) no resuelven los problemas fundamentales de la realidad virtual.

PSVR 2: Lleno de ojos



Sony ha puesto mucho esfuerzo en esto. Las nuevas gafas resuelven sus pantallas OLED a una resolución de 2000 x 2040 píxeles -para cada ojo por separado-. Con un campo de visión de 110 grados y una frecuencia de actualización extremadamente alta de 90-120 cuadros por segundo, es una de las gafas de realidad virtual técnicamente más avanzadas del mercado.

A menudo, solo una estadística para los fanáticos de otros dispositivos brinda ventajas reales con las gafas VR. La alta resolución no solo garantiza que el famoso efecto de pantalla voladora solo se pueda ver si se mira de cerca. Dado que las imágenes mostradas tienen una resolución particularmente alta, la inmersión también aumenta y el parpadeo de los bordes se reduce notablemente. Una frecuencia de actualización rápida es más importante. Si las gafas muestran muy pocas imágenes, no solo crea un efecto entrecortado. También aumenta el riesgo de enfermarse mientras se juega.

Mareado en la sala de estar



El hecho de que esto, lamentablemente, también pueda ocurrir después de un tiempo con PSVR2 tiene la misma causa para el mareo a bordo: lo que se ve no coincide con lo que siente el cuerpo. Si el barco se balancea mientras la cabina permanece en silencio, te mareas debajo de la cubierta. En VR, ocurre exactamente lo contrario: en el juego te mueves salvajemente, mientras que tu cuerpo permanece inmóvil.

De hecho, el efecto solo ocurre en un juego en mis pruebas: cuando acecho por el espacio en una nave estelar en “No Man’s Sky”, que por lo demás se ve muy bien, y la Tierra aparece sobre mi cabina, las náuseas aparecen rápidamente. Cuando anteriormente exploré el planeta a pie, eso faltaba al igual que en otros juegos que dependen menos de movimientos frenéticos y cascos. Esto es todo un logro. Con el antecesor de las gafas PS4, siempre me enfermaba después de 20 minutos, sin importar el juego.

sentimientos encontrados



Sin embargo, la experiencia en realidad virtual varía mucho según el juego. En el juego “Horizon: Call of the Mountain” tienes que escalar las montañas con tus brazos, disparando con tu arco a los monstruos robóticos descritos anteriormente. Se siente cómodo en medio de la acción. En el juego de plataformas “Moss 2” la experiencia es completamente diferente, pero no menos emocionante. Allí tomas el lugar de una cámara exterior con gafas mientras controlas a un lindo ratoncito a través de los distintos niveles. Sin embargo, te sientes más cerca del personaje, porque te sientes parte del mundo del juego.

Notas lo rápido que olvidas el mundo que te rodea cuando golpeas el sofá o la mesa. Porque aunque te sientas parte del mundo de la realidad virtual, naturalmente continúas moviéndote en el espacio real.

tecnología inteligente



Sony ha descubierto inteligentemente cómo lidiar con eso. PSVR2 tiene sensores y cámaras en el exterior que escanean el entorno alrededor del lugar con cada sesión, y con un cambio de operador. También puedes ver el espacio que te rodea a través de las gafas. Una vez en el juego, una especie de cuadrícula digital te avisará si te has movido demasiado. Esto evita tirar accidentalmente el jarrón de la mesa. En las pruebas, esto funcionó de manera muy confiable tanto sentado como de pie. Sin embargo, sucede que a veces llegas a tus límites con el borde de un sofá u otro mueble. Sin embargo, esto se resuelve rápidamente con una redirección rápida.

Sin embargo, la facilidad de uso comienza con la preparación. Si está conectando anteojos por primera vez, todo lo que tiene que hacer es seguir nuestro tutorial fácil de entender y fácil de usar. Puede comenzar de inmediato. Por lo tanto, el obstáculo de usar VR se reduce considerablemente.

Adecuado para el uso diario



Las gafas en sí son sorprendentemente discretas. Tanto el asiento en la cabeza como la distancia a los ojos se pueden ajustar cómodamente. Sin embargo, no se pueden usar anteojos debajo. Esto puede ser un problema para las personas miopes, pero como persona miope, no tuve ningún problema porque los lentes estaban colocados justo en frente de mis ojos. El peso y las gafas en sí no causaron ninguna molestia, incluso cuando se usaron durante mucho tiempo. El cable absolutamente necesario conectado a la Playstation 5 es tan largo que no tuve problemas ni siquiera a cuatro metros de la consola.

Los monitores también se sienten bien. En principio, es una versión dividida y simplificada de Dualsense. Los controladores, cada uno adaptado para una mano, vienen con un stick analógico y dos botones en la parte superior y dos en la parte inferior y en el lateral. Y, por supuesto, ambos reaccionan en detalle a los movimientos del jugador.

Un poco molesto: con Playstation VR 2, ambas consolas siempre deben estar lo suficientemente cargadas, por lo que, en caso de duda, necesita dos cables USB-C © Malte Mancholt / Estrella

El núcleo de los juegos.



Lo bueno que esto es depende del juego. Aquí está el punto clave con PSVR2: actualmente no hay experiencia real para tener. Con “Horizon: Call of the Mountain”, Sony ha creado su propia experiencia de realidad virtual para una de sus series de juegos más icónicas. Sin embargo, en comparación con el fantástico y demasiado complejo original (aquí está nuestra reseña de la última entrega, Forbidden West), se siente demasiado simplista y mucho menos satisfactorio. Lo mismo ocurre con muchos otros juegos para PSVR2: a menudo no pueden seguir el ritmo de la experiencia de juego altamente desarrollada a la que ahora estás acostumbrado.

Por supuesto, no puedes culpar solo a Sony. Porque: si bien los gráficos, los controles y la estructura de los juegos se han mejorado continuamente, en comparación, las experiencias de realidad virtual todavía están en pañales. Lo que sin duda tiene que ver con el hecho de que el mercado aún es demasiado pequeño para simplemente alcanzar los enormes presupuestos de los mejores juegos. En general, todavía hay escasez de juegos de realidad virtual competitivos. El único juego real al que deberías jugar “Halflife: Alyx” solo se ha lanzado para PC hasta ahora. Se rumorea que también podría lanzarse para la PS5.

pasatiempo caro



Este es un problema para los clientes por una razón en particular: la realidad virtual sigue siendo muy costosa en comparación. Además, el PSVR2 cuesta más con un precio de venta recomendado de 600 € que el PS5, que de todos modos no es barato, que también necesitas. Y luego ni siquiera tienes un juego. Para una experiencia de realidad virtual, hasta ahora simplemente orquestada, es bastante empinada.

La buena noticia es que ambos problemas podrían resolverse lentamente en los próximos años. Todavía falta el auge real de la realidad virtual, pero con productos masivos como PSVR 2 y las gafas VR de Apple que se esperan para finales de este año, ese avance puede estar al alcance de la mano. Una vez que los desarrolladores tienen una base de clientes lo suficientemente grande, finalmente vale la pena hacer un esfuerzo adicional en los juegos de realidad virtual. Y: Con el tiempo, los precios deberían bajar lentamente.

Playstation VR 2 en la prueba: una oportunidad real para el mercado masivo



Con sus segundas gafas de realidad virtual, Sony ha logrado lo que la realidad virtual ha necesitado durante años: gafas de realidad virtual bien diseñadas y fáciles de usar que atraen a las masas. Las gafas se ajustan bien, son fáciles de instalar y fáciles de usar. El dispositivo también deja un poco que desear.

Las gafas comparten la mayor debilidad con todos los competidores: la experiencia de realidad virtual aún es relativamente inmadura en comparación con otros juegos. Dado el alto precio, esto hace que sea difícil dar una recomendación de compra a las gafas desde el principio. Pero si realmente quieres probar la realidad virtual, y el precio no te desanima y ya tienes una PS5, puedes atacar sin dudarlo. El hardware y su implementación se encuentran entre los mejores del mercado.