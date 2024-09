Sebastian Jacobi enfrenta muchos obstáculos y es abucheado

Sebastian Jacobi es uno de los pescadores del espectáculo “Gefragt – Gejagt”.Foto: ARD/Uwe Ernst

También conocido como “Quiz God”, Sebastian Jacobi en el programa “Gefragt – Gejagt” demuestra una y otra vez que ningún invitado adivinador puede superarlo tan rápido. Esto también se ha aclarado en la última versión del software ARD. Al final, uno de los candidatos llegó a la final. Otros lo pasaron mal. Las ofertas de Al-Sayyad en particular no parecen satisfacer a algunos de ellos.

Aquí Jacobi hizo una oferta menor de un euro o cinco euros. Pero fue muy generoso con la cima. Oferta 30.000€, 40.000€ o incluso 45.000€. A pesar de esto, de repente recibió muchos vientos en contra en el show.

Hunter Sebastian Jacobi recibe críticas por su presentación

Sabri Ramadan quedó en tercer lugar. En la rápida ronda de adivinanzas de “Gefragt – Gejagt” ganó 1.500 €. No estaba del todo contento con eso y dijo: “Podría haber ido mejor”. Finalmente hubo un duelo con el cazador. Sebastián Jacobi le hizo su oferta: “Las pequeñas molestias empiezan poco a poco, Patience. Por eso sólo obtienes -100 euros en el nivel Fugitivo. Esta es la primera oferta negativa del día”.

Obviamente, esto no cayó bien con los otros invitados sentados al fondo. Hubo abucheos y un candidato incluso se quejó: “¡Oh, no, aquí está empeorando!”. Jacobi no dejó que esto le molestara y mantuvo la calma. “Sí, puedes abuchear. Sigue siendo muy apropiado”, dijo, mirando la reacción en el estudio.

Sabry Ramadan escucha las actuaciones junto a Alexandre Boumis.Foto de : RD

El candidato recibió la oferta más alta de 41.000 euros. Hubo aplausos por esta cantidad. El desarrollador de software de Benchem no quiso arriesgarse y explicó: “Es una gran cantidad de dinero, pero definitivamente quiero llegar a la final y ya nos falta al menos una persona. Por eso me dieron 1.500 euros”.

El candidato “Buscado – Perseguido” no llega a la final

Cuando se hizo la primera pregunta, las cosas iban bien para Sabri Ramadan. Adivinó correctamente y el cazador se equivocó. Alexandre Pomis quería saber: “¿Qué puede destruir el tejido cartilaginoso en los niños y contribuir al desarrollo de la osteoartritis?”

R: café

B: yogur

R: fruta

Ramandan eligió ‘A’ y, yendo un paso más allá, el pescador también eligió ‘B’. A Pomis le hizo gracia no saber eso y dijo: “Ahora también sé lo que le estás ocultando a tu hijo”. Tras la sexta pregunta, el partido terminó para el candidato y no llegó a la final. Pomis preguntó: “¿Qué país tenía inicialmente la bandera amarilla para los Habsburgo y verde para los Braganzas?”

R: Lituania

B: Brasil

R: Ghana

El participante C adivinó, por lo que se equivocó. El pescador eligió la solución correcta b. “Aprendí algo”, dijo Ramadán al final. En la final, Jacobi tuvo que dar 13 respuestas correctas en dos minutos. Lo logró y le sobraron 24 segundos.