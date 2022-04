Sector antes de la recuperación: los expertos dicen que estas acciones de semiconductores pueden ser de interés ahora | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

• Las acciones de chips tuvieron un comienzo de año débil debido a la inflación y Ucrania

• Las acciones de semiconductores pueden ser cíclicas, pero los expertos dicen que tienen viento de cola a largo plazo

• Los analistas ven un potencial especial para algunas acciones

El sector tecnológico se vio muy afectado a principios de año debido a los temores de inflación y el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, que ahora han culminado en una guerra de agresión rusa. “Las acciones tecnológicas se han llevado la peor parte de la corrección del mercado en los últimos meses”, dijo el investigador de mercado Todd Campbell de TheStreet. Sin embargo, la desventaja es la aparición de oportunidades de entrada favorables. Campbell está particularmente interesado en las acciones de la industria de los semiconductores, que son más baratas que muchas acciones de software y tienen un crecimiento de las ganancias y un viento de cola sostenible.

Los expertos ven mejores perspectivas para las existencias de chips



De hecho, muchas acciones de chips también se han visto afectadas por reveses de precios en el pasado reciente y, por lo tanto, lejos de los máximos históricos alcanzados a fines de 2021. Por ejemplo, las acciones de NVIDIA se cotizan actualmente a $ 272.86, todavía un 21 por ciento más bajo. desde un máximo histórico de $346,47 en noviembre pasado, aunque ya ha ganado alrededor del 16 por ciento en el último mes (estado: precio de cierre el 31 de marzo de 2022). “Por supuesto, no hay reglas que digan que las acciones deben volver a negociarse a los niveles anteriores, pero las acciones tienden a seguir las ganancias a lo largo del tiempo y el aumento de la demanda indica que las ganancias son [der Halbleiterhersteller] Ascensión”, continuó Campbell.



Sobre todo, los avances tecnológicos aseguran que los chips se incrusten en cada vez más objetos y deben seguir mejorando. “La electrificación de todo está respaldando la demanda y, en el caso de los equipos de semiconductores, es optimista un enfoque renovado en la sobreproducción”, dijo el analista de TheStreet. Campbell ve favorablemente, entre otras cosas, que Intel está haciendo mucho Nuevas fábricas de chips en Alemania y Europa Los Estados Unidos de América, la Unión Europea y los Estados Unidos quieren apoyar a la industria con miles de millones a través de una ley especial de chips para impulsar la producción de chips. “Las acciones de semiconductores han sido cíclicas a lo largo de la historia, lo que las hace vulnerables a los altibajos. Pero los países y las empresas están gastando mucho para hacer frente a las interrupciones de la cadena de suministro y las amenazas geopolíticas, y los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización, están proporcionando un entorno sostenible”. viento de cola que puede permitir un viento de cola sostenible “, dijo. Campbell “se instaló en cierta ciclicidad”. Sin embargo, averiguar qué acciones comprar sigue siendo un desafío.



MANGO and Beyond – Stock de semiconductores con potencial



El experto de “TheStreet” describió las acciones de NVIDIA y Applied Materials como “las mejores acciones”. NVIDIA ha aprovechado su experiencia en chips gráficos para juegos para apuntar a los sectores de IA, robótica, realidad aumentada y automotriz, convirtiéndose en uno de los mayores beneficiarios de la mayor demanda de chips. El analista de Deutsche Bank, Ross Seymour, lo ve de manera similar: “Básicamente, seguimos creyendo que NVIDIA está especialmente diseñada para aprovechar el crecimiento de la IA en el hardware y posiblemente en el software”, según CNBC.



Según Campbell, Applied Materials, como uno de los principales proveedores de soluciones de tecnología de micromateriales para la industria de los semiconductores, debería ganar impulso debido al hecho de que la producción de chips se está expandiendo en todo el mundo. El experto cree que el crecimiento de Applied Materials debería “felizmente beneficiarse de la creciente complejidad de los chips más pequeños y potentes y de la inversión global en sobreproducción”.



Según “Search for Alpha”, los analistas de Bank of America identificaron recientemente algunas acciones de semiconductores con potencial, que resumieron bajo el acrónimo “Mango”. Además de la tecnología Marvell, esto también incluye AMD, hardware analógico y Broadcom, cuyos códigos comienzan con una “A”, así como NVIDIA, GLOBALFOUNDRIES y ON Semiconductor. Según “Alpha Search”, los analistas de BofA están “completamente convencidos” de las acciones de MANGO, pero los expertos también confían en general en el potencial de las acciones de chips, dado que “no se puede subestimar la importancia estructural de los semiconductores para la economía global que cambia rápidamente”.



Según The Motley Fool, las acciones de Axcelis Technologies podrían valer la pena. La empresa suministra a los fabricantes de semiconductores dispositivos como los implantes de iones necesarios para producir los chips y logró obtener el mejor año en la historia de la empresa en 2021. En el futuro, The Motley Fool supone que la demanda de productos Axcelis seguirá aumentando considerablemente debido a la expansión de la producción de semiconductores.



