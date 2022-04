Existe el riesgo de una mayor escasez, debido a las compras de hámster antes de Semana Santa.

Los productos lácteos están a punto de volverse más caros de lo que han sido en muchos años.Foto: imageBROKER/Manfred Bail

No se vislumbra el fin de las subidas de precios en los supermercados de Alemania. La guerra en Ucrania ha provocado un aumento de los costos de la energía, la interrupción de las cadenas de suministro y la escasez de alimentos en todo el mundo. Los consumidores sienten los efectos directos de la guerra no solo en la gasolinera, sino también en supermercado. Todas las principales cadenas de supermercados alemanas han encarecido significativamente muchos de sus productos en las últimas semanas. Según los expertos, el queso y la mantequilla en particular pronto serán más caros.

Debido a que es probable que la industria lechera tenga menos leche este año que el año pasado debido a los mayores costos de energía, alimentación y fertilizantes, Espere “Lebensmittelzeitung”. Esto no es solo en Alemania Por lo tanto, pero también en otros países de la UE, así como en Nueva Zelanda y Estados Unidos de América. Así que la leche pronto podría convertirse en un bien escaso en todo el mundo. Esto no solo pasa en este país Alta demanda debido a la actual escasez de aceite de colza y girasol y la próxima Semana Santa.

Debido a la guerra, la producción de leche se ha vuelto cada vez más barata para muchas granjas.Foto: dpa imagen central / Patrick Ballu

Y si la demanda aumenta y la oferta disminuye, hay que hacerlo Los consumidores suelen esperar precios más altos. Esto también se muestra al observar el índice de precios internacionales de productos lácteos de la plataforma comercial “Global Dairy Trade”. Actualmente se encuentra en el segundo nivel más alto desde 2013 y, por lo tanto, un 22 por ciento más alto que el nivel del año anterior.

El stock de mantequilla y queso no es lo suficientemente grande.

Después de comprar hamsters de aceite de girasol y colza ahora Los productos lácteos se están convirtiendo en el foco de atención de los compradoresexplica la Asociación de Productores de Leche baviera (VMB). En consecuencia, el precio de la mantequilla actualmente supera los 7 euros el kilogramo. En la estantería del supermercado, un trozo de mantequilla de 250 gramos puede ser 25 céntimos más caro en abril y luego costar 1,89 euros. En mayo, el precio podría subir a más de 2 euros y la mantequilla será más cara de lo que ha sido en casi cuatro años.

Según los expertos, también existe el riesgo de un aumento significativo en el precio del queso. Ya existen frecuentes cuellos de botella en la oferta porque la demanda supera claramente a la oferta. Las existencias en los almacenes de maduración de queso no son lo suficientemente grandes para satisfacer la creciente demanda, informa la Bolsa de Valores de Kempten, que publica regularmente actualizaciones sobre el mercado alemán de la leche.

(Mella)