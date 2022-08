Según los psicólogos, los niños desafiantes tienen más éxito que los adultos

dividir, rasgar

Los niños desafiantes pueden ser una tortura para los padres. Pero en la vejez, esto les da una ventaja profesional significativa, según han descubierto estudios psicológicos.

La fase desafiante de la infancia es un momento divertido para algunos padres. El niño simplemente no quiere escuchar, no hace lo que se supone que debe hacer y, por lo tanto, hace que muchas situaciones sean más complejas de lo que podrían ser desde el punto de vista de los padres. Sin embargo, son precisamente estos niños los que menos preocupan a la madre y al padre en la edad adulta. estilo niños hPadres Copter que, a pesar del controvertido estilo de crianza de sus padres, más tarde podrían tener más éxito que otros. Una persona que fue terca de niño seguirá siéndolo de cierta manera más tarde y podrá afirmarse mejor a sí misma a través de su terquedad en la vida cotidiana y en el mundo profesional. Los estudios han demostrado que los niños obstinados son más exitosos y ricos cuando son adultos.

Crianza de los hijos: según los psicólogos, los niños testarudos tienen más éxito de adultos

Una persona que fue terca de niño seguirá siéndolo de cierta manera más tarde y podrá afirmarse mejor a sí misma a través de su terquedad en la vida cotidiana y en el mundo profesional. (Imagen icónica) © Annie Hall / IMAGO

los estudiarPresentado por primera vez en el Journal of Developmental Psychology a fines de 2015, fue un proyecto largo. Ya en 1968, se realizó la primera encuesta a 745 personas evaluadas, que tenían alrededor de 12 años en ese momento. En otra encuesta después de 40 años, concretamente en 2008, se analizó la evolución de las personas de 52 años.

Entre otras cosas, los psicólogos y científicos del comportamiento querían saber en qué medida los factores externos, como el estado de los padres, y los factores internos, como los patrones de comportamiento o las características de los niños, influyen en las oportunidades profesionales en la edad adulta. Por ejemplo, se evaluaron la inteligencia, la percepción, la atención, el sentido de la responsabilidad, el sentido de inferioridad, la impaciencia o el pesimismo. En la edad adulta, se registró qué estatus laboral tenían los sujetos de prueba y cuáles eran sus ingresos.

Resultado del estudio: aunque los niños tienen éxito, los niños adaptados siguen siendo adultos adaptables

El resultado del estudio es alentador para los padres de niños desafiantes, porque llegará un momento en que la fuerza de voluntad del niño será una ventaja. Estadísticamente, según el estudio, las personas que se rebelaron de niños ya menudo desafiaron a sus padres tuvieron más éxito como adultos. Tenían mejores trabajos, sobresalían en educación y ganaban más dinero en promedio. Además, según los investigadores, el carácter fuerte y la fuerza de voluntad fueron más determinantes en este éxito que, por ejemplo, la condición de los padres o el coeficiente intelectual de los niños.

La razón de esto es más simple de lo que piensas: según las investigaciones, los niños testarudos son impulsados ​​por objetivos personales en lugar de expectativas y hacen lo que creen que es correcto desde una edad temprana. Por lo tanto, tienen una mayor persistencia más adelante en la vida adulta. Niños que a menudo se dan por vencidos o se conforman por miedo a las dificultades.Es probable que muestren el mismo comportamiento más adelante en su carrera. Por lo tanto, puede suceder que una respuesta afirmativa modificada oscurezca las posibilidades de avance o que uno esté más satisfecho con las cosas de lo que podría estar el desafío habitual.

Consejos para padres: esta es la mejor manera de lidiar con niños tercos

Para los padres a los que a sus hijos les encanta discutir, es importante fomentar la fase de desarrollo sin etapas. No siempre es recomendable dejar que el niño se salga con la suya, porque nunca sentirá las reglas que los adultos exitosos deben cumplir más adelante.

Sin embargo, los hijos de voluntad fuerte no deben ser privados por completo de su carácter fuerte solo para que sea más agradable para los padres. En cambio, a los niños testarudos se les debe permitir expresarse y experimentar con sus deseos y reglas hasta cierto punto. Ejemplo: si su hijo nunca quiere unirse a un club de fútbol, ​​aunque todos los hermanos ya juegan al fútbol y todos los miembros de la familia están muy involucrados en el club, sino que prefiere aprender a tocar el violonchelo o asistir a un curso de dibujo, entonces déjelo hacer. él-ella. Un niño que puede experimentar por sí mismo desde el principio descubrirá lo que le gusta y lo que no le gusta, y luego en la edad adulta estará más decidido a tener éxito. Del mismo modo, los llamados Los padres panda dan a sus hijos suficiente libertad para el autodesarrollo.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.