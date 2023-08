Segunda pareja: el delantero del Wolfsburg Wind también brilla en Colonia

Estado: 26/08/2023 a las 19:43

El 1. FC Colonia sigue sin puntos después de dos jornadas de la Bundesliga, tras perder su partido en casa contra el Wolfsburgo por 1: 2 (0: 0). El primer gol de Luca Waldschmidt (minuto 55) superó al delantero Jonas Wind con un doblete (62 y 72). Después de dos jornadas de partidos, el danés suma ya cuatro goles.

“Se siente tan bien, es el comienzo de un sueño” dijo el espectáculo deportivo vientos. “Muestra una mentalidad muy fuerte con la que ganamos. La temporada pasada tuvimos problemas cuando íbamos por detrás”. Wind ha recibido elogios de su entrenador, Niko Kovac: “Estamos contentos de tenerlo porque marca goles y está en plena forma física. Pero hoy todo el equipo demostró que queríamos ganar el partido y lo merecíamos”.

El técnico del Colonia, Steffen Baumgart, destacó las cualidades del Wolfsburgo y su capacidad para sacar más partido desde el banquillo. “Me gustaría acusar a nuestros muchachos de algo, pero no puedo. Hicieron todo lo que pudieron y si el Wolfsburgo juega como lo hace, todavía será difícil para nosotros”.

Silke del Colonia volvió a lesionarse fuera del campo

El partido empezó igualado, pero el Wolfsburgo creó una clara mayoría de buenas ocasiones. Winds falló más cuando lanzó un tiro libre desde cinco metros. El portero del Colonia, Marvin Schwabe, reaccionó con fuerza y ​​también detuvo el siguiente disparo que el viento no pudo colocar al caer.

El entrenador del FC Baumgart hizo un cambio en el minuto 27. Davie Selke abandonó el campo cojeando, aparentemente la lesión muscular que lo atormentaba durante tanto tiempo había regresado. Silke ya fue sustituido al ganar la copa en Osnabrück y al inicio de la liga en Dortmund (0:1).

“Esto es molesto” dijo Baumgart sobre el espectáculo deportivo. “No alineo a nadie que no esté en forma. Davy ha entrenado toda la semana, todo. No hubo ningún fracaso, ningún pensamiento de que no podría hacerlo”. Sargis Adamian tomó la delantera en lugar de Silk.

Wolfsburgo Waldschmidt marca contra sus excompañeros

Con el paso del tiempo, Colonia mejoró a la hora de llenar los huecos de su defensa, pero se mantuvo inofensivo en ataque. Waldschmidt, cedido al Wolfsburgo, también lo pasó mal y el resultado fue un empate sin goles al final de la primera parte.

La segunda ronda comenzó tranquilamente hasta que Adamian no aceptó. El balón rebotó sin querer, pero al final le alcanzó perfectamente a Waldschmidt, que avanzó 18 metros y disparó al córner por la izquierda. Se abstuvo de celebrar intensamente el gol contra su club matriz.

El Wolfsburgo no tardó en responder: tras una buena carrera, Wind empujó el balón desde corta distancia para superar a Schwabe y empatar. Diez minutos más tarde, siguió, primero fallando a Schwabe desde un ángulo cerrado, pero luego acertó el siguiente tiro. Fue el segundo doblete consecutivo del delantero danés, después de marcar los dos goles en la victoria por 2-0 sobre el Heidenheim.

Wolfsburgo en TSG, Colonia en Frankfurt

El Wolfsburgo visitará al Hoffenheim en tercera ronda (sábado 2 de septiembre de 2023, 15:30 horas). Un día después, el Colonia se enfrentará al Eintracht Frankfurt (15:30 h, hora central europea).