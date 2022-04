Sencillo, práctico y bueno: cinco autos usados ​​para conductores novatos

Cualquiera que quiera comprar un automóvil como conductor novato a menudo tiene que distanciarse de las ideas de sus sueños porque simplemente son demasiado caras. Pero quién dijo que un simple auto usado no puede ser divertido. Es más, si no ejerce una presión excesiva sobre el presupuesto porque no molesta al TÜV.

Para muchos conductores novatos, su primer automóvil está programado para comprarse en algún momento. Por lo general, cualquier persona que no puede deshacer a sus tutores legales o familiares generosos elige un automóvil usado. Para reducir los desagradables costos de seguimiento, un automóvil usado debe ser confiable. Además, cinco propinas por clase por menos de 10 000 €, según la ubicación en el informe TÜV actual (grupo de edad de 6-7 años).

volkswagen sportvan

El VW Sportsvan es más que un auto deportivo en nombre. Sin embargo, sus ventajas prácticas son significativas. (Foto: Volkswagen)

El VW Sportsvan de 4,43 metros probablemente no esté en la parte superior de la lista de jóvenes que quieren montar su primer coche con orgullo. Porque a pesar del nombre, el derivado del golf de primer nivel tiene una imagen algo desfasada. El predecesor de Golf Plus envía sus saludos aquí. El espacio y la variedad son buenos; La gama de motores va desde los 83 hasta los 150 CV. Pero lo más importante es que la Sportsvan funciona casi a la perfección en todos los modelos en las principales inspecciones TÜV (HU). Los vehículos completan el examen general significativamente mejor que todos los vehículos examinados con respecto a las categorías ‘No’, ‘Secundario’ e ‘Importante’.

Suzuki SX4 S Cruz

Un SUV y no muy feo es el Suzuki SX4 S-Cross. Sin embargo, solo hay dos motores. (Foto: Suzuki)

El Suzuki SX4 S-Cross de 4,30 metros pertenece a la clase SUV, pero es fácil de usar, sencillo y también se ve muy elegante. Con una distancia entre ejes de 2,60 metros, los pasajeros pueden esperar una buena cantidad de espacio. La elección de motores es clara, también están disponibles un motor de gasolina de 1.6 litros con una capacidad de 120 hp y un diesel de 1.6 litros con 120 hp. Como alternativa a la caja de cambios manual de cinco velocidades, también está disponible una caja de cambios CVT para el motor de gasolina, que el interesado deberá probar antes de tomar cualquier decisión. Como regla general, a los oídos europeos les resulta difícil acostumbrarse al motor constantemente de alta velocidad. La tracción total se puede pedir como opción. El Suzuki SX4 S-Cross funciona bien en TÜV-HU. En promedio, esto es más alto que los resultados de todos los compuestos examinados. Cualquier persona interesada en un automóvil usado debe revisar de cerca el sistema de iluminación y observar si hay pérdida de aceite.

Mazda 2

Mazda2 es un coche realmente pequeño. Pero también puntúa con su fiabilidad. (Foto: Mazda)

No tiene por qué ser un Volkswagen Polo: el Mazda 2 (Tipo D, 2007 a 2014) tiene 3,89 metros de largo y es un auto compacto bajo que corta muy bien gracias a sus líneas. En el frente te sientas muy cómodamente, si los invitados son de tamaño mediano, entonces hay suficiente espacio en la parte de atrás. El Mazda2 se ofreció con dos y cuatro puertas. Como es habitual en los coches de ciudad, el Mazda2 también se centra en los motores de gasolina. Si prefiere un estilo de conducción más cómodo, puede obtener una unidad de 1.3 litros, que está disponible en 75 hp y 84 hp. El motor de gasolina de 1,5 litros y 102 CV es realmente rápido. El año pasado, el DE logró una sólida calificación TÜV entre los autos usados ​​de 6 a 7 años. Su tasa de defectos es inferior a la media de la sección. Se debe prestar atención a los componentes de dirección y chasis.

mitsubishi asx

Mitsubishi ASX nunca ha sido bonito. Pero ofrece mucho espacio para su tamaño y es una apuesta segura con TÜV. (Foto: Mitsubishi)

En la elección del “Auto más sexy”, el Mitsubishi ASX ciertamente tendrá pocas posibilidades de éxito. El cruce de 4,30 metros apunta con más valores interiores que formas elegantes. Los modelos más antiguos de los japoneses, que han estado disponibles desde 2010 y han sido renovados repetidamente desde entonces, parecen un poco confusos. El espacio es decente, al igual que el procesamiento. En el interior, las cosas son más fuertes que el estilo. Un motor de gasolina de 1.6 litros que produce 117 hp y un diesel de 1.8 litros de 150 hp. Automatic Friends está buscando un motor diesel de 2.2 litros con 150 caballos de fuerza; Esto se mejoró de serie con tracción total, y una automática estaba disponible como opción. ASX completa las categorías de prueba individuales de HU mejor que el promedio. Muestra debilidades en el sistema de frenos y en los discos de freno.

toyota auris

El Toyota Auris es similar al Golf japonés, pero discreto. (Foto: Toyota)

El Toyota Auris (Tipo E18, 2012 a 2019) también es un candidato que puntúa más en términos de apariencia que de apariencia. Como cinco puertas, el modelo compacto mide 4,28 metros y el Touring Sports Edition alcanza los 4,56 metros. El interior convence más por la funcionalidad que por la atmósfera. Cuando se trata de espacio, los japoneses se mueven a nivel de clase. La propulsión híbrida del Prius domina los motores. Combina un motor de gasolina de 1.8 litros con 99 hp y un motor eléctrico con 92 hp. Salida total – 136 caballos, consumo medio – de 3,5 a 3,9 litros. Los inspectores de TÜV encuentran poco de qué quejarse. Los vehículos probados tienen una tasa de defectos/errores por debajo del promedio. Sin embargo, hay tasas de error ligeramente más altas para los componentes de freno e iluminación.