¡sentimiento! El doble monstruo Humble lanzó hoy el Dream Maker

El debutante Florian Hempel (Colonia) causó sensación en la Copa del Mundo de Dardos en Londres. En la segunda ronda, el joven de 31 años de Colonia venció sorprendentemente al quinto sembrado belga Dimitri van den Berg por 3-1 en el Alexandra Palace. El lunes, después de la Navidad en la isla, Hempel se encuentra con Raymond Smith de Australia.

“Es absolutamente increíble”, dijo Hempel. “Me sentí tan cómodo en el escenario”. Van den Berg es, después de todo, “uno de los mejores jugadores del mundo”.

Hempel, que eliminó a Martin Schindler (Straussberg) en la esgrima alemana al comienzo del torneo, comenzó fuerte. El recién llegado golpeó los campos dobles a un ritmo alto y ganó uno con un descanso.

Van den Berg (27), el campeón mundial de Matchplay 2020, respondió poco impresionado y ganó la segunda ronda por 3-0. Dijo que era un “momento difícil” para Hempel. dazn.

Pero Hempel, quien brilló con una tasa de salida muy fuerte del 75 por ciento, hizo caso omiso de ese revés, continuó jugando excelente y usando su primera flecha del partido. “He podido cambiar el impulso de nuevo y en la parte trasera he estado usando mis fortalezas que he demostrado una y otra vez en los últimos meses: termina entre 60 y 110”, explicó Hempel. Había bromeado: “¡Nadie me creerá!”.

Eso significa que dos de cada cuatro alemanes todavía están en el campeonato: Hempel y Gabriel Clemens (Saarwelgen / 38), que llegaron a octavos de final hace un año y comenzarán el 23 de diciembre.

Dardos WM: un vistazo rápido a los resultados de la sesión nocturna de hoy

Jugador 1 calendario Jugador 2 en un. Van der Fort 3: 0 Adam Hunt Michael Smith 3: 0 Ron Muellenkamp De Van den Berg 1: 3 Florian Hempel Devon Peterson 0: 3 Raymond Smith

conclusión: Vaya, qué gran historia: Florian Hempel derrota a Dimitri van den Berg 3-1 en los sets y elimina al número cinco del mundo del torneo. En el primer set rompió sus mejores dardos en el momento crucial antes de que el creador de sueños devolviera el golpe con fuerza en el segundo set. La esencia fue el tercer set: con una tasa de salida sobresaliente de casi el 80 por ciento al final, Hempel rompió a sus oponentes, pero realmente no dejó que nada se quedara atrás. Van den Berg no jugó un mal partido con un promedio de 101, pero sus esposas y la increíble fuerza nerviosa de su oponente le sacaron los dientes hoy. El viaje continúa desde Hempel, en los octavos de final se encontrará con el ganador entre Devon Petersen y Raymond Smith. ¡Así que pasará la Navidad en Londres!

¡La sensación es perfecta! Florian Hempel venció al número cinco del mundo Dimitri van den Berg 3-1 en grupos.

Hempel – Van den Berg: El 140 importante es que Hempel lo lanza en la mitad del medio. Van den Berg perdió las puntuaciones, el alemán devolvió el golpe con 140 y se quedó a 64 por la izquierda, con el T16 y el D8 teniendo perfecto sentido en muy poco tiempo. ¡Qué nervios, qué doble apuesta!

Hempel – Van den Berg: Van den Bergh realmente debería morder aquí porque Hempel no se rendirá. El favorito debería eliminar el 84, pero omitir tanto el D12 como el D6, ¡y el alemán en el acto! Lanzar dos flechas arrojó el 86 en blanco. ¡Falta una pierna para la sensación!

Hempel – Van den Berg: Ahora el extraño podría empezar de nuevo con su propio ataque. Dado que rara vez atrapa un T20, Van den Bergh tiene la oportunidad de ver el 94 para un descanso. Tras un gol de punto y 12 fáciles, falló un D16, Hempel lo castigó directamente con 100 puntos. ¡Realmente poderoso!

Hempel – Van den Berg: Hempel tiene un comienzo perfecto con una puntuación de 180 en la cuarta etapa del grupo, y Van den Berg, por otro lado, solo tiene 60. En el segundo intento, ¡los jugadores de 31 años ingresan al grupo a través de D18!

Hempel – Van den Berg: El número cinco del mundo ahora lanza su quinto a 180, pero no alcanza 20 veces más. Humble aprovecha su oportunidad y acerta la flecha en un doble de 16. Una ruptura hecha.

Hempel – Van den Berg: Van den Berg ahora está a la altura de su papel de favorito, lanzando un cuarto de 180 en la pelea pero fallando el descanso. Luego se apaga Humble 104. Eso era importante ahora.

Hempel – Van den Berg: El belga empieza a lanzar el balón con 100 puntos. Por otro lado, Hempel simplemente no encontró los agudos, por lo que Van den Berg se lleva la ida sin dificultad.

Hempel – Van den Berg: Hempel actualmente tiene un promedio de poco más de 80 puntos en el segundo set. Por otro lado, su oponente se acerca a la marca de 110. El belga está de muy buen humor ahora. 142 los hace y equilibra rápidamente. Es 1: 1 según las frases.

Hempel – Van den Berg: Van den Berg también está gastado en la siguiente parada. 180 primero, luego borra rápidamente 90 puntos. 2-0 al belga.

Hempel – Van den Berg: Buen comienzo para el nuevo grupo de Hempel. Inmediatamente cae 140 puntos. El belga se queda muy cerca y puede conseguir su primera ruptura al final.

Copa Mundial de Dardos: Florian Hempel vs.Dimitri van den Berg ahora en vivo – Hempel se lleva el primer set

Hempel – Van den Berg: El próximo partido decide el grupo gana. El alemán fue el primero en lanzar tres veces veintitrés veces y luego se tomó el descanso. La primera frase va para Hempel.

Hempel – Van den Berg: Ambos caen una media de más de 100 puntos. Van den Berg falló los agudos dos veces seguidas, pero se mantuvo cerca. Aunque humilde puede hacer. 2: 2.

Hempel – Van den Berg: El belga respondió a Hempels 180 con 140. Después de algunos lanzamientos, Van den Berg acertó un doble 18 en el primer intento y así tomó la pierna.

Hempel – Van den Berg: Luego, Hempel hizo lo mismo e inmediatamente lanzó sus primeros 180. Van den Berg se perdió la primera mitad. Hempel mantiene los nervios y el equilibrio.

Hempel – Van den Berg: ¡Qué comienzo Van den Berg! El belga comienza en 180. Hempel puede mantenerse bastante bien. Al final, Van den Berg se llevó el primer partido.

Antes de comenzar: También en el tercer set, Smith lidera y claramente gana 3-0 al final. No pasaría mucho tiempo antes de que Hempel y Van den Berg se acercaran a la ventana.

Antes de comenzar: Antes de que pueda comenzar el trabajo entre Hempel y Van den Berg, Michael Smith y Ron Mullenkamp deben terminar su juego. Smith actualmente lidera 2-0 en sets. Entonces puede ir rápido.

Antes de comenzar: Ocho partidos forman parte del programa de torneos de la Copa del Mundo 2022 en Londres hoy, incluido uno con participación alemana. Florian Hempel se enfrenta a Dimitri van den Berg en la segunda vuelta, a partir de las 10 p.m.

Antes de comenzar: ¡Hola y bienvenido a la transmisión en vivo!

Puedes ver la Copa del Mundo de Dardos en la televisión gratis Deportes 1 para ver. La emisora ​​de televisión también te ofrece una transmisión en vivo que puedes ver durante el torneo. Sport1.de así como en Canal de Youtube puedo encontrar.

También puedes usar dazn su trabajo. El servicio de transmisión también aseguró los derechos para transmitir la Copa del Mundo. La suscripción mensual cuesta 14,99 euros y la suscripción anual 149,99 euros.