Hertha BSC: Freddy Bobic elogió al nuevo entrenador Typhoon Korkut

Cita de Johnny_Berlin También creo que el elogio es algo apropiado, pero si lo miras de cerca, 21 puntos no son suficientes para bajar.

Personalmente, estoy contento con el resultado del sábado contra la Eredivisie y se puede decir (excepto Mainz) que algo pasó allí.

Solo estos trastornos salvadores llegan demasiado pronto. Apoyo a Herta y soy miembro del club, pero realmente me molesta … Si criticas constructivamente en las redes sociales, los “fanáticos” de Herta te insultarán y atacarán.

Si dices que tienes oponentes débiles contra VFB y Arminia y no deberías estar muy feliz de ser recibido con ‘cállate’ o ‘resentido’, notarás cuán irreal es todo aquí.

La paranoia va demasiado lejos para mí. …. para ir al grano:

Ahora obtuviste 7 puntos en 4 partidos y ya puedes escuchar “Este es nuestro entrenador” … Cuando se presentó a Korkut, el 95% ya lo había perseguido hasta el diablo.

… siempre con el viento girando.

Dos partidos malos y el entrenador vuelve a “vergüenza”

Bienvenido a Berlín ^^ No es por nada que mi nombre favorito de fan es “Berlin Mystery Fans” (no importa qué club o deporte sea).

Todavía recuerdo con cariño a Kalou …

Fue un partido en el que estuve en el campo … pero no sé contra quién … (tengo a Friburgo en la cabeza … pero no lo creo) …

Primera mitad, dos hombres mayores detrás de mí: Kalo es malo, demasiado caro, no puede hacer nada

HZ2, marca n gol, ayúdame, chicos detrás de mí: ¡ey, el mejor delantero desde Pantelic!

Y sí, tenía muchas ganas de fichar a Korkut de forma decisiva, porque nunca fue entrenador y los resultados recientes no fueron buenos. Por otro lado, es posible que se haya hablado de él como el entrenador de la selección turca.

Pero los primeros partidos demostraron que Hertha puede lograr más de 4-4.5-0.5.

Y de hecho, este año solo puede haber un entrenador: Korkut. ¡Porque tanto Silk como Belfodil se encuentran debajo de él! (Demostrando que ambos pueden hacer esto, pero solo hasta cierto punto como el único jugador de arrastre).

Zyvwick ha demostrado, desafortunadamente, que todavía tiene que trabajar en sí mismo a la defensiva.

De lo contrario, ahora hay un método ofensivo que me gusta para el juego. Y si lees los informes publicados sobre el partido de Dortmund, ya sea aquí o como pateador, en mi opinión, se le retendrá mucho al Hertha …

Por ejemplo, Belvodel probó el calor al principio (¿sexto minuto?) …

O Tohonariga tras un simple tiro libre delante del portero pero se apresuró a completarlo … y luego algo de Ecklenkamp ante la retirada del 1-0 …

En general, el liderazgo de la BVB se percibió como feliz y solo entonces hubo momentos más poderosos …

Hertha podría haber aprovechado las debilidades de BVB y los errores de Brandt fueron definitivamente el resultado de la presión …

Para mí, lo más destacado fue la carrera de elefantes entre Witsel y Belfödel.

Seguro que ambos son más rápidos que yo … pero frente a la pantalla puedes ver que hay una dinámica diferente … y realmente puedes ver el momento en que Belvodel se dio cuenta … Mierda, no tengo que ir más lento , sprint total!