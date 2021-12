Campeonato del Mundo en Londres: Dardos profesionales Hempel aturde en la Copa del Mundo

A partir de: 22/12/2020 3:06 pm

Navidad en Londres: este escenario ya es una realidad para el jugador de dardos Florian Hempel. Un hombre de la colonia aturde en la Copa del Mundo y tiene una gran oportunidad después de enfrentarse a la estrella belga Van den Berg.

Florian Hempel nunca antes había visto una fiesta de cumpleaños como esta.

Después del famoso golpe de estado de la Copa del Mundo contra la estrella belga Dimitri van den Berg, los nuevos dardos alemanes esperan pasar las vacaciones en el hotel del jugador en Londres, y luego comenzar el ataque con una gran sorpresa en el torneo más importante del mundo. “Me estaré preparando para mi próximo partido. No tengo grandes planes, pero será un gran cumpleaños”, declaró el colonia de 31 años.

Dardos – WM Foto: Adam Davey / PA Wire / dpa

El exjugador de balonmano ganó 25.000 libras (unos 29.500 euros) por entrar en la tercera ronda. Y lo más importante: después de derrotar a Van den Berg por el número cinco del mundo, su camino parece abierto, incluso hacia un posible cuartos de final, que ningún alemán ha alcanzado nunca en la Copa del Mundo. La experta Renee Adams arregló en el micrófono de la televisión: “La Navidad es todos los años”. Es posible que esto no se aplique a las grandes posibilidades de dardos en la Copa del Mundo.

El alma duele

Para Hempel, tener que pasar el Día de San Valentín en la isla debido a las estrictas reglas de cuarentena no es tarea fácil. “Sí, me duele el alma. Pero es mi trabajo, y sabía lo que estaba haciendo”, dijo el alemán, cuya sorpresiva victoria sobre su compañero Van den Berg fue reconocida internacionalmente en “Sport1”.

El alma duele, pero el corazón del deportista debe estar entusiasmado con esta historia. El 27 de diciembre, ahora le toca al forastero australiano Raymond Smith, contra quien se espera que Hempel obtenga otra victoria. Smith claramente había vencido a Devon Petersen de Sudáfrica el martes por la noche.

Hopp: “¡Respeto a Flo! Mega Suck”

“Estamos en un campeonato mundial, ya no hay adiós. Los niños también pueden jugar a los dardos”, dijo Hempel en “Dazn”. En su primer año real como arquero profesional, el ex portero de balonmano asegura pico tras pico. En EM, derrotó al ex campeón mundial Peter Wright de Escocia, ahora jugador de la copa del mundo. El compatriota Max Hope, que ahora está detrás de Humble en la clasificación, escribió: “¡Respect Flo! Mega Bet”.

Poder nervioso fantástico

La frialdad con la que el recién llegado a la Copa del Mundo Hempel jugó en el enorme escenario del Alexandra Palace fue particularmente impresionante. El exterior alemán ha convertido nueve de sus doce lanzamientos en dobles. A juzgar por el hecho de que Hempel inició los dardos como pasatiempo hace cuatro años en un disco de ocho euros en un apartamento comunal, eso es un aumento pronunciado. ¿Su mundo emocional actual? “Nadie me cree”, dijo Hempel y se rió.

El golpe también trajo recuerdos del año anterior, cuando Gabriel Clemens llegó a octavos de final al derrotar a Wright, escribiendo así la historia de los dardos alemanes. Hempel ahora espera que su amigo Clemens también llegue a la Tercera Ronda el jueves por la noche (9:00 p. M.) Para que puedan pasar la Navidad juntos en Londres y prepararse para el siguiente paso después de las vacaciones.

Canción de serenata de Brings?

No podrán evitar la cuarentena domiciliaria después de eso, Gran Bretaña ha sido declarada una región cambiante para el virus. Para Hempel, esto es un asunto secundario ahora, está viviendo su sueño de la Copa del Mundo. Si hace un gran revuelo en Londres y se convierte en campeón mundial, una sorpresa lo espera en casa: el cantante de Colchrock Brings, Peter Prings, ha anunciado que en ese caso vendrá a la casa de Humble y cantará su canción de apertura “Kolsh Jung” en persona.

Aquellos: sportschau.de