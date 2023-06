ServusTV: MotoGP en Argentina – En vivo sábado y domingo

© Servus TV / Manuel Seeger

El comienzo del campeón del mundo.



Francesco Bagnaia tuvo un comienzo perfecto en el Campeonato Mundial en Portugal con victorias relativamente seguras en el estreno del sprint y la carrera principal. Gustl Auinger, experto de ServusTV: “La dirección ya estaba clara en las pruebas de pretemporada”. “Peco pudo opinar sobre el desarrollo de la moto, y la Ducati 2023 ya se dijo a sí misma que el motor 2022 estaba al final de la temporada”.

Vinilos La Resurrección de Maverick



El experto de ServasTV quedó impresionado por el inconformista Viñales, que quedó en segundo lugar y que a menudo ha sido caprichoso en el pasado. “A diferencia de Yamaha, Mavery tiene la sensación de que lo necesitan en Aprilia. A través de esto puede demostrar sus habilidades y destrezas. Aleix Espargaró tendrá las manos llenas para no ser de segunda.

¿Se convertirá Aprilia en la principal competidora de Ducati?



Ayinger confía en el equipo de carreras de Noel para crear problemas a la armada Ducati, mucho más amplia, a largo plazo. “Aprilia se ve muy confiada después de la temporada pasada y finalmente ha podido explotar las sinergias surgidas con el nuevo equipo satélite”. Sin embargo, el competidor de Borgo Banique tiene una ventaja considerable en los 150 kilómetros: “Y Pramac conduce el nuevo modelo, mientras que otros grupos de clientes viajan con una mochila llena de datos en una motocicleta campeona del mundo bien diseñada.

Marc Marquez: Genio y Locura, Parte XY



Aunque el tercer fabricante europeo, KTM, tuvo un buen fin de semana en el Algarve, las motos japonesas de Yamaha y Honda a menudo se quedaron atrás en la salida. Solo la superestrella Marc Márquez volvió a acaparar los titulares con una pole position, un podio de sprint y una caída en la carrera. “Mark es un gran experto que puede pasar por alto las debilidades de la moto y cerrar de golpe un momento como ese. Pero a la luz de las noticias del domingo, no pudo arreglar el interruptor. Desafortunadamente, gente inocente está cayendo”.

Sprint trae espectáculo y peligro



Después de un bautismo de fuego en Portugal, el experto de ServusTV tiene sentimientos encontrados sobre el nuevo formato con el sprint del sábado. “Es una tarea terrible para los equipos y los pilotos. El fin de semana se ha vuelto brutal. Sales de boxes el viernes y comienza de inmediato”. Por otro lado, los fanáticos disfrutarán de las increíbles carreras. “Puedes conducir exactamente como quieras y empujar los neumáticos casi al 100 por ciento. Por otro lado, hay mucho contacto corporal y un alto potencial de peligro”.

© ServusTV / Neumayr / Christian Leopoldo



Portimo no es representativo del nuevo diseño.



En última instancia, el formato primero debe acostumbrarse y el campo debe aprender a practicar el respeto mutuo más que nunca. “Este es el primer sprint; Y en una carretera que no está necesariamente diseñada para motocicletas, las últimas áreas con baches tienen cantos rodados en lugar de grava. Todos muy motivados después del invierno, el paquete está diseñado para ser óptimo para Portimão. Eso acercó a todos.

Las tarjetas se emiten en Argentina



Un programa denso requería muchas víctimas de inmediato. Marc Márquez, Miguel Oliveira, Enea Bastianini y Pol Espargaró están ausentes de Argentina, con otros pilotos lesionados. Ayinger, sin embargo, encuentra muy interesante el comienzo de la temporada. “Estas dos carreras muestran de qué tipo de moto estás hecho en invierno. No hay kilómetros de prueba en Argentina, el paquete tiene que construirse en la pista. No hay engaños. Eso es bueno para mí”, dijo.

Todo el mundo está persiguiendo Ducati



El experto de ServusTV no espera que la maldición de las lesiones continúe en la misma medida en América del Sur. “La densidad no será alta ya que el trabajo de piso comenzará nuevamente. No tenemos una ruta de paradas y arranques como en Portimão, pero sí una buena carrera”. Además, cada piloto lidia con el estrés del viaje, la presión del tiempo, el cambio climático, el clima inestable y los nuevos diseños de manera diferente. Sin embargo, los favoritos en la segunda parada del Mundial siguen siendo los mismos: “Todo el mundo sabe qué fabricante es la mejor moto”. Pero: “Solo tenemos días de prueba cortos y solo una carrera hasta ahora”.

Escena de inicio en la revisión de ServusTV



Todo sobre la acción de las carreras es mirar hacia atrás al loco fin de semana de apertura, mientras se habla del hospital de MotoGP construido en Portugal. Otra publicación gira en torno al deslumbrante debut de Jack Miller en Orange. En Moto2, ServusTV cuestiona si Pedro Acosta pondrá todo por tierra en 2023. En Moto 3, se presenta con más detalle al ganador principal Daniel Holgado. Alina Marzi y Gustl Auinger dirigen el Autódromo Termas de Río Hondo, Christian Brugger y Alex Hofmann son los responsables de los comentarios.

Gran Premio Michelin® de la República Argentina en vivo por ServusTV:



Sábado (1 de abril):



15:40: clasificación de MotoGP en directo



16:35: Análisis de méritos



17:40: Clasificación de Moto3 en directo



18:45: Clasificación de Moto2 en directo



19:45: Sprint MotoGP en directo



20:25: Sprint de análisis

Domingo (2 de abril):



15:20: Comienza la transmisión en vivo



16:00 h: Carrera Moto3 en directo



17:15: Carrera Moto2 en directo



19:00 h: Carrera MotoGP en directo



19:45: Análisis MotoGP