Shooter de teléfonos inteligentes, mina de oro para desarrolladores

Incluso si no juego mucho en mi teléfono inteligente, definitivamente tuve algunos momentos hermosos en Call of Duty: Mobile. Por supuesto, la rama delgada tiene poco en común con la serie tradicional de disparos para PC y consolas, pero no puede ni debe hacer eso.

El proceso es increíblemente intuitivo, los muchos robots aplaudiendo en filas al principio se sienten bien. ¡Y no pagaste ni un centavo por este divertido juego! ¿Cómo paga el estudio de Activision detrás de él a sus desarrolladores? Por supuesto a través de una miríada de microtransacciones.





CoD está hecho para este propósito con un enorme arsenal de armas coleccionables. Mientras que para otros diseños en PC y modelos de consola, solo tiene que apostar tanto que saca su billetera del teléfono inteligente cosmético.

Los datos actuales muestran que esto está dando sus frutos Mobilegamer.biz. Según su evaluación, Call of Duty: Mobile ahora se ha descargado más de 300 millones de veces en Android e iOS y supuestamente generó mil millones de dólares para Activision, que también tienen que compartir con el co-desarrollador Tencent.

Más de 2 millones de dólares en un día

CoD: Mobile se lanzó en octubre de 2019. El comienzo en particular fue muy fuerte: el comienzo de COD: Mobile en 2019 Era simplemente impresionante. Se descargó 9,8 millones de veces en las primeras 24 horas y al día siguiente, 2 de octubre de 2019, alcanzó un máximo de 10,5 millones de instalaciones en un solo día. COD: Mobile se descargó un total de 51,7 millones de veces en la primera semana de su disponibilidad global.

Según Mobilegamer.biz, el desarrollo de ventas fluctúa mucho. El alto gasto se puede ver todos los fines de semana y con actualizaciones periódicas mensuales de temporada. CoD: Mobile tuvo su facturación diaria más alta el 13 de junio de 2020. Al comienzo de la séptima temporada, Activision ganó 2,2 millones de dólares en un solo día.

Los alemanes son mucho menos generosos que los japoneses.

En los EE. UU., CoD: Mobile se ha descargado más de 78 millones de veces y recaudó $ 554 millones allí. En Alemania, solo hay alrededor de 8 millones de descargas y $ 32 millones; los japoneses, por otro lado, son notablemente más generosos con alrededor de 7 millones de descargas, pero $ 138 millones provienen de compras dentro de la aplicación.

¿Y tú? ¿Alguna vez has jugado a CoD: Mobile y gastas dinero en juegos para teléfonos inteligentes?

