Rompiendo con Nvidia: EVGA fuera del negocio de las tarjetas gráficas

Foto: EVGA

El fabricante estadounidense EVGA, especialmente conocido por sus tarjetas gráficas de la serie FTW3 y K, finaliza el NGP | N para entusiastas, su relación comercial con Nvidia y ya no produce tarjetas gráficas en general. Tampoco aparecerán nuevos modelos ya evaluados basados ​​en la próxima GeForce RTX 4000.

EVGA sale del mercado de tarjetas gráficas

como tal Nexo del jugador Mencioné en YouTube que EVGA no producirá ninguna tarjeta gráfica nueva y usará, digamos, también”EVGA GeForce RTX 4090 FTW3Ya no está en el mercado.Se dice que el fabricante, que anteriormente trabajaba exclusivamente como socio exclusivo de Nvidia en el mercado de tarjetas gráficas y también produce placas base, esDeterioro de la relación con Nvidia“Como razón principal de la decisión, la compañía generalmente se está retirando del negocio de las tarjetas gráficas y no hay planes para cambiar a AMD y/o Intel.

no estaremos en [NVIDIA CEO] Jensen se abrazó en el escenario, así que no quiero que la gente especule lo que está pasando. [when we’re not there]. […] EVGA decidió llevar la próxima generación. Andrew Hahn, CEO de EVGA

Recibí este y otros datos Nexo del jugador Según sus propias declaraciones en la sede del fabricante durante una reunión con el CEO de EVGA, Andrew Hahn. Fue hasta el final como “en estricto secretoIncluso la mayor parte del personal jugador nexuNo lo supo hasta que se publicó el video.

EVGA solo venderá acciones antiguas

Otra declaración del CEO de EVGA es que, si bien la compañía continuará vendiendo las tarjetas gráficas Ampere existentes, EVGA no ofrecerá tarjetas gráficas Ada.

EVGA continúa la línea de productos actual. Continuaremos con la general actual. [until we run out]. Andrew Hahn, CEO de EVGA

Hubo otras razones para la decisión además de una relación laboral en deterioro con Nvidia, pero EVGA minimizó esas razones, según el editor en jefe de Gamers Nexus, Stephen Burke.

EVGA ya no fabricará tarjetas de video de ningún tipo, citando como razón una relación de abastecimiento con NVIDIA (entre otras razones, se ha minimizado). Nexo del jugador

Sin discusiones con AMD e Intel

Se dice que EVGA no buscará ninguna relación comercial con AMD o Intel y no desarrollará ni fabricará ninguna tarjeta gráfica nueva en este momento. Sin embargo, se seguirán realizando reclamos de soporte y garantía para productos elegibles.

EVGA no explorará las relaciones con AMD o Intel en este momento, y la compañía pronto se reducirá a medida que salga del mercado de tarjetas de video. Los clientes seguirán cubriendo las políticas de EVGA, pero EVGA ya no fabricará RTX u otras tarjetas de video. Nexo del jugador

Stephen Burke entra en más detalles sobre los antecedentes y cómo ocurrió la ruptura entre EVGA y Nvidia en este video de 30 minutos.

Los editores quisieran agradecer a la comunidad por los muchos consejos sobre este tema.