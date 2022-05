Shooting Star Mayo 2022: Eta Aquarius Peak

Después de las Líridas en abril, la lluvia de meteoros Eta Aquariid también está activa en mayo. Mientras que a fines de abril, la Tierra ya no puede moverse a través Lluvia de meteoros líridas Continuando, desde el 19 de abril me he encontrado con estrellas fugaces en Eta Aquariids. También se les llama May Aquariids porque también hay Delta Aquariids en julio. A una velocidad de 55 kilómetros por hora, penetra en la atmósfera terrestre y luego se quema en forma de bolas de fuego. Reciben su nombre de la constelación de Acuario de la que proceden.