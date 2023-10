Si existe amenaza de una nueva pandemia

24vita Vivir saludablemente

Dos personas han muerto en India tras un brote de un virus que puede transmitirse por animales. La tasa de mortalidad es alta. Cómo evalúan los expertos la situación.

El virus Nipah (NiV) se descubrió por primera vez y de forma única en 1999 durante un brote entre criadores de cerdos en la aldea malaya de Nipah. En 2001, la enfermedad también se extendió a Bangladesh, y desde entonces ha habido brotes allí casi todos los años. Ahora el virus Nipah está arrasando el estado indio de Kerala por cuarta vez en cinco años. El bloqueo in situ tiene como objetivo reducir el riesgo de propagación. el Organización Mundial de la Salud El virus Nipah está clasificado como peligroso, pero los expertos no esperan por el momento una nueva pandemia mundial como la provocada por el virus Corona.

Virus Nipah: transmitido por zorros voladores, cerdos y de persona a persona

El llamado virus Nipah se transmite a los humanos a través de zorros voladores y cerdos y puede provocar la muerte hasta en el 70 por ciento de los casos. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

alto de El virus zoonótico puede transmitirse no sólo de animales a humanos, sino también de persona a persona y a través de alimentos contaminados como los dátiles. Aunque las personas pueden contagiarse entre sí, el riesgo de infección sigue siendo menor que con el coronavirus. En definitiva, requiere un contacto muy estrecho con las secreciones y secreciones de las personas infectadas. “Es extremadamente improbable que el virus Nipah se propague en Europa”, afirma la profesora viróloga Isabel Eckerle. Informe sobre el desarrollo mundial.

Infección por el virus Nipah: síntomas graves y alta tasa de mortalidad

Aunque los animales infectados suelen mostrar un curso leve de la enfermedad, los pacientes pueden desarrollar una variedad de infecciones asintomáticas (subclínicas) hasta enfermedades respiratorias graves y meningitis mortal (encefalitis). El virus, con síntomas similares a los de la gripe, provoca la muerte entre el 40 y el 75 por ciento de todos los casos. Aún no se dispone de medicamentos ni de una vacuna contra el virus Nipah.

Otros posibles síntomas en los pacientes son altos. de:

Fiebre

dolor de cabeza

Dolor muscular (mialgia)

Vómitos

dolor de garganta

Mareo

Somnolencia

Trastornos de la conciencia

Déficit neurológico

Infección pulmonar

Falta de aire severa

Convulsiones

coma

La mayoría de las personas infectadas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo. Sin embargo, se ha informado de enfermedades neurológicas a largo plazo en los supervivientes. Alrededor del 20 por ciento de los pacientes experimentan daños neurológicos permanentes, como trastornos convulsivos y cambios de personalidad.

Se estima que el período de incubación, el tiempo desde la infección hasta que aparecen los primeros síntomas, es de cuatro a 14 días para la infección por el virus Nipah, pero también pueden pasar hasta 45 días antes de que aparezcan los primeros signos de la enfermedad.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.