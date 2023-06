Si presionas Pausa en ‘Fast & Furious 7’ a los 98 minutos y 57 segundos, descubrirás un increíble huevo de Pascua – Kino News

Los fanáticos del cine no solo buscan constantemente errores en la película, sino que también se emocionan cuando descubren sorpresas. En ‘Fast 7’ hay un easter egg por descubrir en el que Dwayne Johnson tiene un papel muy especial.

Cada mundo cinematográfico trae detalles secretos, huevos de pascua y referencias que alentarán a los fanáticos del cine de todo el mundo a emprender un viaje de descubrimiento. Esto afecta no solo a todo el Universo Cinematográfico de Marvel, sino también, por ejemplo, a la serie Star Wars. Pero eso no es todo, porque siempre hay sorpresas en la franquicia “The Fast And The Furious”.

En “Fast & Furious 7”, por ejemplo, puede esperar un huevo de Pascua en el que no necesita tener ningún conocimiento de cine, pero sí un gran conocimiento de deportes o fútbol. Porque si presionas pausa en la escena de acción a los 98 minutos 57 segundos, puedes ver cómo Dwayne Johnson ¡Como Luke Hobbs en el hospital viéndose a sí mismo en la televisión!

Imágenes universales



¿Como puede ser? Después de que Luke Hobbs recibe un buen golpe de Deckard Shaw (Jason Statham) en “Fast 7”, termina en el hospital, donde luego tiene que pasar una buena parte de la película. Luego, justo antes del final, vemos a Hobbes viendo un partido de fútbol en la televisión: Mientras miraba un partido, el mismo Dwayne Johsnon era parte.

Este es un juego de 1993. Dwayne Johnson jugó para el equipo de fútbol de Miami de 1990 a 1994. En la pantalla está la derrota de Miami en 1993 ante su archirrival Florida State. Es la misma jugada en la que el mariscal de campo de Florida State, Dwayne Johnson, noqueó a Charlie Ward antes de que pudiera pasar el balón. Por cierto, esto es muy valioso en el fútbol y se llama “saco”.

