Si se ingiere, existe riesgo de dificultad para respirar, y esto afecta a varios estados federados.

Página principal consumidor

de: Bjarne Kumnick

el presiona divide

El mayorista lanza una retirada de producto. Se ven afectados tres productos especiados. En el peor de los casos, si se ingiere, existe el riesgo de sufrir síntomas graves.

Múnich: el tomillo es muy popular entre muchos chefs. Después de todo, aporta una nota de sabor especial. Las especias tienen una importancia tradicional, especialmente en el norte de África, Italia y Oriente Medio. Pero ahora sucedió plantas También está muy arraigado en las cocinas de otros países. Con los pasos correctos, el tomillo se puede cultivar fácilmente en el jardín. Sin embargo, actualmente los consumidores deben tener cuidado con algunos productos de los supermercados.

Mayorista comienza a retirar especias del mercado: estos productos se ven afectados

El mayorista Kosebate GmbH de Sinzheim fabrica uno Mensaje del cliente El viernes 28 de junio me enteré del retiro del producto. Tres productos a base de tomillo se ven afectados, más concretamente, los preparados especiados de tomillo Arjawi. La empresa sabe que el motivo del retiro del mercado es un riesgo para la salud debido a la falta de signos del alérgeno de la soja. Es por eso que el minorista está retirando del mercado los siguientes productos. Grocerieswarning.de mencionado:

Tomillo rojo Al-Arjawi 450 gramos, fecha de elaboración: 15/10/2023

Al-Arjawi Tomillo Verde 450 gramos, fecha de fabricación: 19/11/2023

Tomillo premium Al-Arjawi 450 gramos, fecha de elaboración: 19/11/2023 y 01/2023

Retirada de alimentos: Kosebate GmbH advierte actualmente contra tres productos de tomillo. © Cosipati Limitado

Recuerde las especias: las personas alérgicas enfrentan graves riesgos para la salud

La empresa afirma claramente: “El producto no debe ser consumido por personas con… sensible Contra la soja.” Según el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, de lo contrario se producirían graves riesgos para la salud. Otras personas que no tienen alergias no corren ningún riesgo. A principios de mes hubo una retirada de esta especia en Kaufland.

Posibles síntomas de la alergia a la soja. Erupción cutánea, picor, urticaria (urticaria), eczema, estornudos, resfriado persistente, ojos hinchados y llorosos, reacciones respiratorias como asma, dificultad para respirar o hinchazón de las mucosas de la boca, náuseas, diarrea, flatulencias o gastritis. y mucosa intestinal. La reacción alérgica más grave es el shock anafiláctico, que puede provocar un fallo del sistema cardiovascular y, por tanto, la muerte, por lo que requiere una intervención médica inmediata y específica. Fuente: Instituto Federal de Evaluación de Riesgos

Los clientes afectados pueden devolver los artículos correspondientes a los sitios de compras para obtener un reembolso del precio de compra, incluso sin presentar el recibo. El proceso de retirada se está llevando a cabo en los estados federados de Baden-Württemberg, Baviera y Berlín. Hamburgo, Hesse, Baja sajoniaRenania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre y Sajonia-Anhalt.