Signos como cambio de heces y picazón.

Cualquiera que sepa que tiene cálculos biliares debería ser más sensible a ciertos signos en su cuerpo. Aumenta el riesgo de desarrollar tumores de las vías biliares o de la vejiga.

Se asemeja a una pequeña pera y se encuentra en la parte inferior del hígado a la altura de la novena costilla: la vesícula biliar. Junto con el hígado y los conductos biliares, forma el sistema biliar, donde la bilis, valiosa para la digestión, se almacena y se libera en el intestino. Además del cáncer de hígado, también se puede formar un tumor en la vesícula biliar adyacente o en la pared de la vesícula biliar. En algunos casos, se descubre tarde, como es el caso del cáncer de riñón o de páncreas. La razón de esto son los signos, a menudo generalizados, de una enfermedad emergente que los afectados no saben interpretar correctamente. Esto hace que sea aún más importante tomar en serio los síntomas relacionados y consultar a su médico de cabecera lo antes posible. Si sospechan de una enfermedad más grave, te derivarán a un especialista. Preste atención a ciertas señales de su cuerpo que pueden ser un signo de cáncer. Los cálculos biliares son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula biliar.

Enfermedad de la vesícula biliar: el valor de bilirrubina proporciona pistas

La bilis es un pequeño órgano ubicado detrás del hígado. Para la digestión, el cuerpo necesita bilis, que se almacena en la bilis y también en el duodeno. En principio, cualquiera puede vivir sin vesícula biliar. El hígado todavía produce bilis e incluso sin vesícula biliar, se libera directamente en el intestino delgado después de comer. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

Además de una posible relación con los cálculos biliares, los expertos también sospechan de un componente genético que podría favorecer el desarrollo de colangiocarcinoma. Al principio de la enfermedad tumoral, los pacientes suelen tener pocos síntomas o síntomas inespecíficos, según engadget Sociedad Alemana contra el Cáncer (DKG). Los primeros síntomas suelen ser causados ​​por el tumor que bloquea el flujo de bilis. Esto conduce a una acumulación en el hígado y una secreción insuficiente de bilirrubina.

Bilirrubina: lo que dice el valor La bilirrubina es un pigmento biliar y se produce cuando los glóbulos rojos (eritrocitos) se descomponen. El valor de bilirrubina es una medida de la cantidad de glóbulos rojos descompuestos y de la eficacia con la que el hígado excreta el producto de degradación. Si el valor es demasiado alto, puede ser un indicio de inflamación del hígado (hepatitis), cirrosis, estasis biliar o colangitis.

Los primeros signos de cáncer de vesícula biliar.

Si notas los siguientes síntomas, no debes esperar demasiado y acudir al médico lo antes posible:

Dolor abdominal en la mayoría de los casos.

Anorexia

náuseas

Vómitos

Pérdida de peso

Coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos (ictericia)

Prurito colestásico (picazón), que ocurre en las primeras etapas de la enfermedad y ya puede indicar ictericia.

Las heces cambian de color porque ya no contienen bilirrubina.

– El color de la orina cambia a oscuro debido al aumento de la secreción de bilirrubina a través de los riñones.

Mayor fatiga

Aumento de tamaño de la vesícula biliar que se puede palpar externamente a través del tumor debajo del arco costal derecho (signo de Courvoisier)

Los síntomas también pueden ser un indicador de enfermedades benignas. Si siente los síntomas mencionados anteriormente, especialmente con la aparición de signos de ictericia, debe consultar a un médico de inmediato para explicarle el motivo. Los síntomas mencionados no son necesariamente el resultado de un tumor maligno, sino que también pueden ser un indicador de enfermedades benignas de la bilis o del hígado. READ ¿Quieres recibir refugiados de Ucrania? El experto dice cuál es el próximo paso prohibido

Detección precoz del cáncer: En estos casos cobra especial importancia

Dado que la detección temprana del cáncer, así como de los tumores en el intestino, los riñones, el estómago y la piel, es crucial para mejorar las posibilidades de recuperación, las personas con factores de riesgo como el tabaquismo y la diabetes deben hacerse chequeos regulares. Aunque las personas pueden vivir sin vesícula biliar, existe el riesgo de que ya se hayan formado metástasis en el peritoneo, los pulmones o los huesos; una vez que el tumor se ha extendido al tejido circundante, el tratamiento exitoso puede resultar difícil.

