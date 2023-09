¡Simplemente no intensifiques! Verena Kurth y Mark Terenzi dependen del agua en el Oktoberfest

Las últimas semanas y meses han sido tumultuosos para el ex Rey de la Selva Mark Terenzi y su prometida Verena Kerth. La pareja ha aparecido en los titulares más de una vez debido a sospechas de consumo excesivo de alcohol, supuestas golpizas y discusiones violentas. En agosto, Mark Terenzi fue trasladado a una celda de sobriedad y bajo ninguna circunstancia esto debería volver a suceder después de las celebraciones del Oktoberfest, dijeron Verena y Mark en una entrevista con RTL.

“Creo que todos estamos siguiendo los titulares de los últimos meses. Así que lo más importante del Oktoberfest es: ¡beber siempre mucha agua!”.dice Verena, una ex cazadora de arbustos. Mark sólo puede confirmar esto: “Esta vez beberemos mucha agua”.

Si realmente lo es Exclusivamente Beber agua no está claro, pero una cosa es segura para ambos: se puede pasar un buen rato incluso sin cerveza, etc. “Sin embargo, por supuesto se puede disfrutar del Oktoberfest y no se necesita mucho alcohol para ello”.dice Verena.