Sin calefacción: las enfermedades pueden exacerbarse

a: Natalie Hall con un pene

dividir, rasgar

Aunque se pretende reducir la calefacción para ahorrar energía en el futuro, los síntomas de algunas enfermedades pueden exacerbarse a temperaturas más bajas.

Según el gobierno federal, algunas regulaciones para “asegurar el suministro de energía” han estado vigentes en Alemania desde el 1 de septiembre. Estos establecen, entre otras cosas, que los inquilinos pueden apagar la calefacción o apagarla por completo, contrariamente a la cláusula del contrato de alquiler. Según la cláusula, los inquilinos generalmente se comprometen ante los propietarios a asegurar una cierta temperatura mínima en las habitaciones alquiladas mediante calefacción. Esto evita el posible crecimiento de moho en las paredes. Para poder ahorrar energía y desafiar los precios del gas, esta regulación inusual puede parecer razonable para algunos al principio. Sin embargo, para las personas con ciertas condiciones médicas como neurodermatitis Y el artritis Las habitaciones más frías pueden significar un empeoramiento de los síntomas.

Frío por menos calefacción: tres enfermedades que te pueden empeorar

Las personas con enfermedades crónicas de la piel, como la neurodermatitis, pueden reaccionar a las fluctuaciones de temperatura a medida que sus síntomas empeoran. (Imagen icónica) © Andriy Popov / Imago

Aunque las medidas de ahorro de energía pueden tener sentido desde un punto de vista político, una disminución de la temperatura ambiente puede afectar la salud o los síntomas de enfermedades existentes. Según el profesor Heinz-Jorn Moresky, director de la Agencia Federal de Medio Ambiente, puede Menos calefacción en los apartamentosEso baja a 19 grados o menos, pero 20 grados es mejor. Citas de Das: “En el interior, 20 a 22 grados es óptimo para el bienestar y, en última instancia, también para la salud” Red editorial de Alemania Profesor Morris.

En el caso de algunas enfermedades, los síntomas existentes pueden verse exacerbados por el frío o el frío excesivo a temperatura ambiente, por lo que los enfermos deben sopesar cuánto menos calor tiene sentido para ellos. Es más Para niños y ancianos, debe prestar atención a cierta temperatura ambiente voluntad.

Osteoporosis: el frío y la congelación tienen efecto

personas con osteoporosis Se queja de dolor en las articulaciones, por ejemplo, en las caderas o las rodillas, debido al desgaste. Cualquier movimiento aumenta los síntomas. A temperaturas más bajas, los músculos se contraen. Esto ejerce presión sobre las articulaciones, lo que hace que se hinchen y se lastimen aún más, además doctor neto Describir.

Neurodermatitis: el frío reseca la piel

En el frío, la piel humana produce menos sebo que a temperaturas normales y elevadas. Esto aumenta el riesgo de deshidratación, por lo que las personas con neurodermatitis crónica sufrirlo.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con el tema de la salud en el boletín periódico de 24vita.de.

Asma: el aire frío entra en los bronquios

Las bajas temperaturas pueden afectar gravemente a las personas afectadas asma Provoca dificultad para respirar, ya que los bronquios reaccionan a los estímulos fríos con convulsiones. Las víctimas siempre deben respirar por la nariz en un ambiente fresco, donde el aire se calienta un poco.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.