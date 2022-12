Sin embargo, se dice que el efecto se pierde con la leche.

a: judith moreno

Si desea aprovechar el efecto saludable del café en su salud, debe beberlo sin leche en el futuro. Sin embargo, los sustitutos de la leche no son un problema.

El café no solo es la bebida favorita de los alemanes, sino que también es bueno para la salud. También debería El café te ayuda a adelgazarAl aumentar la quema de grasas. Sin embargo, la dieta del café sólo debería funcionar si quieres Omitir aditivos como el azúcar o la leche.. La situación es similar al efecto positivo del café en la salud. Se dice que se pierde por la adición de leche.

El café es saludable: su efecto positivo en el riesgo de diabetes, cáncer y otras enfermedades

Según el médico y experto en nutrición, el Dr. Michael Greger, Una sola dosis de leche reduce el efecto positivo del café casi a la mitad. © Anna_Omelchenko / IMAGO

El café no solo puede facilitar el comienzo del día, sino también reducir sus riesgos cáncer o diabético Para reducir. Según el Instituto Alemán para la Diabetes, el consumo de café puede tener un efecto protector sobre la diabetes tipo 2 en los portadores de la variante del gen TCF7L2, que aumenta el riesgo de diabetes. Además de la cafeína, este popular producto contiene varias sustancias vegetales biológicamente activas. Así, el consumo regular de café se asocia a un menor riesgo de desarrollarlo bordeenfermedad cardiovascular, enfermedad de Parkinson, cáncer de hígado y enfermedad de Alzheimer.

También se dice que tiene un efecto positivo sobre el riesgo de mortalidad. Por otro lado Sin embargo, una nutricionista advierte de sus efectos secundarios en el proceso de envejecimiento. Esto, a su vez, puede acelerarse con algunos de sus hábitos de consumo de café. Si el café propaga sus efectos positivos sobre la salud, Depende principalmente de la cantidad de azúcar que se bebe.. Según la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), se deben repartir un máximo de tres a cuatro tazas a lo largo del día. Sin embargo, aquellos que no lo beben negro y le agregan leche niegan sus efectos positivos.

El café es saludable: con la leche se dice que se pierde el efecto

Experto en nutrición dr. Michael Greer explica en voz alta estrella en líneaEsta leche inhibe la absorción de los fitonutrientes responsables de los efectos positivos. Lo que significa esto es la proteína de la leche que se une al material vegetal secundario. Según el médico, cuanta más leche se añade, menor es el efecto antioxidante del café. Una sola dosis de leche reduce el efecto a la mitad. Pero la situación es diferente. Alternativas a la leche como la leche de avena, almendras o arroz. Se puede beber fácilmente en el café.

