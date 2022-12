Estalló el debate: ¿hacer públicos directamente los datos del Telescopio Espacial James Webb?

Surge la controversia: ¿hacer públicos directamente los datos del Telescopio Espacial James Webb?



El estudio de la NASA para hacer públicas las imágenes capturadas por el Telescopio Espacial James Webb en el futuro ha encontrado reacciones encontradas entre los astrónomos. Mientras que algunos critican que las pequeñas instituciones de investigación y los investigadores con muchos otros compromisos en particular pueden verse en desventaja, otros esperan que los datos “bloqueados” estén disponibles más rápidamente.

Ambas partes tienen argumentos comprensibles y actualmente no se espera cómo podría terminar el debate. El Instituto del Telescopio Espacial, que es responsable de la operación científica del Telescopio Espacial James Webb, también quiere entrevistar directamente a 12,000 investigadores, Escribe la revista Science..

ideas precedentes

Actualmente, los observatorios públicos de investigación, como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) o el Hubble, tienen períodos de bloqueo durante los cuales los investigadores tienen acceso exclusivo a los datos recopilados en respuesta a sus sugerencias. Los períodos suelen ser entre 6 y 18 meses. En Hubble, por ejemplo, el plazo se redujo a seis meses después de un retraso de un año.

Durante este período, quienes propusieron la medición en cuestión pudieron evaluar los datos recopilados sin tener que temer que alguien los disuadiera de publicar un artículo científico. Actualmente hay una excepción en el JWST, ya que los datos recopilados en los primeros cinco meses se publican directamente aquí. El objetivo es que la comunidad científica aprenda a utilizar el nuevo observatorio y sus instrumentos tanto como sea posible.

Acelera tu búsqueda

Como muestra la ciencia, las consideraciones de la NASA se basan, entre otras cosas, en las nuevas especificaciones del gobierno de los EE. UU. Y anunció en agosto que toda la investigación financiada por el estado debería estar disponible gratuitamente inmediatamente después de su publicación a partir de 2026. Por lo tanto, la agencia espacial de EE. UU., como principal responsable del telescopio espacial, puede tener que levantar las restricciones. Sin embargo, a esto se oponen, entre otras cosas, los compromisos con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la CSA de Canadá, que están involucradas en el proyecto.

Leer también Mostrar más aparecer menos

Como argumento práctico para eliminar el período de retención, la posible aceleración del trabajo habla en consecuencia. Cuando los datos de monitoreo se vuelven públicos de inmediato, los equipos de investigación pueden planificar rápidamente más mediciones y solicitar un nuevo tiempo de observación. Esto parecía importante, especialmente cuando se suponía que JWST solo podría operar durante unos pocos años. Dada la duración prevista de la misión, que ahora es mucho más larga, el debate está perdiendo algo de peso.

Desventajas para los más pequeños

En Scientific American, el astrónomo estadounidense Jason Wright cuestiona estaLa presión para trabajar con datos disponibles públicamente puede ser demasiado grande. La precisión puede verse afectada si tiene que preocuparse de que alguien más sea más rápido. No le convence el argumento de que las instituciones en desventaja tendrían la misma oportunidad de realizar investigaciones si obtuvieran la aprobación directa. En última instancia, siempre perderán frente a las grandes organizaciones que son mejores financieramente dadas las circunstancias. Porque son los que más recursos tienen para ser siempre más rápidos, incluso con mediciones basadas en ideas ajenas. Y los investigadores que también enseñan, por ejemplo, o que por otras razones simplemente no pueden trabajar turno de noche tras turno de noche, ya no podrán mantenerse al día.

Si efectivamente se levanta la prohibición, dijo Wright, la astronomía tendrá que idear nuevas formas de reconocer a quienes sugieren ciertas observaciones. Por ejemplo, puede ser obligatorio incluirlos siempre como coautores de un artículo especializado. O cualquier artículo científico que se base en datos de medición puede necesitar mencionar la sugerencia de quién se recopiló. Pero todo eso serían meros ajustes que no resuelven el problema subyacente, dice. Para los astrónomos, se les inflige demasiada publicación científica al negarles las protecciones que ofrece el período de embargo.



(mes)