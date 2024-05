Sin penalti para Pérez y amonestación para Tsunoda

6:42 pm

Mal día en la oficina



Contrarrestar F1TV Max Verstappen dijo después del día de entrenamiento en Imola:

“Un día difícil. Fue difícil encontrar un buen equilibrio y no me sentí muy cómodo en el coche porque me movía mucho. Es muy fácil perder el coche. Así que hay muchas cosas que tenemos que analizar”. “Hoy estuvo bastante mal, pero no sentimos que estuviéramos en la misma página. A largo plazo también estará bien”.