Viaje a Alemania: Putin obliga a DBB-Star a abandonar Moscú

Su contrato con el CSKA de Moscú en realidad se extiende hasta 2023. Pero para Johannes Voigtmann, dejar la capital rusa es definitivo. El jugador nacional de baloncesto no ve base para una mayor cooperación. Antes de buscar un nuevo club, todavía hay preguntas por responder.

El jugador de baloncesto nacional Johannes Voigtmann, que estuvo activo en Rusia hasta hace poco, no puede imaginar un futuro en el CSKA de Moscú en este momento. “Incluso si la guerra termina con la esperanza de que termine pronto, de repente todo no es igual que antes. Entonces mi agente está tratando de encontrar una buena solución a mi situación contractual con los entrenadores del CSKA”, dijo el jugador de 29 años. viejo. Kicker: “Pero no hay precedentes de la situación actual, este es un territorio nuevo para todos”.

El contrato de Voigtmann con el CSKA se extiende hasta el verano de 2023, y el central abandonó rápidamente Rusia tras el inicio de la guerra de agresión en Ucrania. Al principio le sorprendió “la terrible noticia sobre la guerra que Rusia había iniciado en Ucrania”, pero “después de uno o dos días de reflexión, se tomó la decisión de que no quería quedarme en Moscú”. En 2019 se mudó de Vitoria-Justice en España a Rusia.

La familia permaneció directamente en Alemania.

En la situación actual, “no puedo estar de acuerdo conmigo mismo sobre la celebración de competiciones para un equipo ruso, donde al final se trata de ganadores y perdedores. Incluso si solo se trata de baloncesto, contiene un simbolismo que no creo que sea apropiado en el momento.” “El presidente ruso es responsable de una brutal guerra de agresión, a causa de la cual mueren personas inocentes en Ucrania, millones de personas se ven obligadas a huir de su patria y, en particular, los niños pierden sus hogares o incluso sus vidas. Simplemente no podía quedarme en Rusia y seguir como si nada hubiera pasado”.

Acompañó a su esposa y sus dos hijos Voigtmann al partido de ida del Bayern Munich el 24 de febrero, luego de lo cual permanecieron en Alemania. El propio Voigtmann viajó a Moscú para traer al perro de la familia y algunas cosas del apartamento. Luego emprendió su viaje a Alemania en automóvil.

La Euroliga de Baloncesto ha suspendido temporalmente a todos los equipos rusos en respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. Si no hay mejora en el tiempo, se cancelarán todos los partidos anteriores que hayan involucrado equipos rusos para poder ajustar la tabla. Además de Moscú, UNICS Kazan y Zenit St.