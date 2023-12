Sin un banco central, ¿funcionaría? | Comercial

5 de diciembre de 2023, 7:00 am

Thomas Beilner sobre Argentina y el Banco Central.

El recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, quiere sacar al país de la crisis. El economista del programa de entrevistas se autodenomina “anarcocapitalista”, un recluso que tiene a su hermana como su confidente más cercana (además de sus cuatro perros) y está ocupado con una motosierra para cortar las concesiones del gobierno anterior.

Los peronistas, tanto de corta como de larga duración en el gobierno, no lograron poner al país sobre una base sólida. En cambio, se siguió un modelo de negocio de pagar a la gente para asegurarse el poder, lo que paralizó la economía del país. Argentina sufre de un aparato estatal inflado, baja productividad industrial y una gran economía sumergida que priva al estado de ingresos fiscales. El peso, la moneda local, está perdiendo cada vez más valor frente al dólar estadounidense.

Milei quiere estabilizar la base financiera del país. El banco central de Argentina “Banco Central de la Repubblica Argentina” juega un papel muy importante. Un requisito previo para la eficacia y credibilidad de esta institución es la independencia de la influencia política. Esto es lo que el banco central de Argentina ha perdido como brazo extendido del gobierno. Justo antes de las elecciones, para consolidar su poder, el gobierno ordenó la impresión de dinero para financiar más gasto social.





La inflación es del 150 por ciento y los pesos se convierten instantáneamente a dólares estadounidenses en la vida cotidiana. ¿La solución es abolir los bancos centrales y la moneda? En Panamá y Ecuador, países más pequeños en comparación con Argentina, el dólar estadounidense es la moneda nacional. Sin embargo, una conversión inmediata al dólar estadounidense abrumaría por completo al sistema bancario argentino. El país tiene una elevada deuda nacional, reservas de divisas y todos los bonos en pesos en circulación deben estar denominados en dólares estadounidenses a la vez. Al abolir el banco central y la moneda, Argentina renunciaría a su soberanía sobre la política monetaria y se alinearía plenamente con la Reserva Federal de Estados Unidos.









Desde la perspectiva de la teoría del bienestar, esta medida sería una pérdida, ya que ningún banco central nacional podría resistir y suavizar el curso de la economía o las situaciones de crisis. La transmisión de la política monetaria ya no se produce a través del canal de tipos de interés del país. En general, también es cuestionable si la política monetaria estadounidense se aplica a Argentina. Las consecuencias emocionales no deben subestimarse: por supuesto, muchos particulares ya tienen dólares estadounidenses escondidos en Argentina, que reciben a uno de los muchos tipos de cambio no oficiales.

Pero tener su propia moneda y banco central es parte del orgullo nacional que no debe subestimarse en Argentina. De repente, la misión deja clara a cada persona la difícil situación de su propio país. Tendría más sentido emprender una reforma monetaria (una vez más), hacer que el banco central sea verdaderamente independiente de la influencia del gobierno e implementar medidas que hagan que las inversiones en el país parezcan atractivas.





Javier Milei puede ser una figura excéntrica, pero su fe en el mercado, el libre comercio sin influencia estatal y la reducción del aparato estatal apuntan en la dirección correcta. Ahora tendrá que poner a prueba su capacidad de compromiso, porque no llegará muy lejos debido a su retórica agresiva y a la falta de mayoría en el parlamento. ¡Argentina realmente merece un reinicio!

Thomas Beilner es profesor honorario de Teoría de los Mercados Financieros en la Universidad de Erfurt. Puede ponerse en contacto con el autor en [email protected].