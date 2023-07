Situación del sarampión en Lustenau: un llamado a la vacunación

Se ha confirmado un caso de sarampión en un niño en Lustenau. La Dirección Médica del Estado aconseja a todas las personas que no hayan sido vacunadas contra el sarampión dos veces en la infancia o que no hayan experimentado la enfermedad con certeza que se comuniquen con su médico de cabecera para vacunarse. Según la oficina de prensa estatal, el sarampión no es una “enfermedad infantil” inofensiva, los adultos también pueden contraer la enfermedad.

Transmisión y riesgos del sarampión

El sarampión se transmite a través de gotitas que se forman al hablar, estornudar y toser. La enfermedad altamente contagiosa comienza después de ocho a diez días con fiebre, tos y secreción nasal, y después de 14 días aparece la erupción típica. En el caso de personas desprotegidas, el contacto con una persona enferma casi siempre conduce a la enfermedad. La tasa de complicaciones es alta y los lactantes y los ancianos corren especial riesgo. Complicaciones como bronquitis, otitis media y neumonía ocurren en 20 a 30 por ciento de las personas con sarampión. Uno de cada mil pacientes sufre una meningitis potencialmente mortal.

Protección a través de la vacunación

Para tener una protección confiable y de por vida contra el sarampión, se deben realizar dos vacunas. A todas las personas que no fueron vacunadas contra el sarampión dos veces en la infancia o que no sobrevivieron con seguridad a la enfermedad se les recomienda recibir la vacuna triple combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Incluso aquellos que (todavía) están protegidos contra algunas o todas estas enfermedades pueden volver a vacunarse; la “vacunación excesiva” no es posible. La vacunación no es solo para niños como parte del programa de vacunación infantil, sino también para todos los adultos en Austria.