Sociólogo: ¿Romper a los 63, 65 o 68? Allmendinger para una transición más fluida hacia la jubilación

La socióloga Jutta Allmendinger pide una reconsideración de los ciclos vitales: dividir la vida en tres etapas rígidas: formación, trabajo y jubilación no hace justicia a la sociedad y a la economía. El famoso científico se jubilará en septiembre. Pero ella quiere seguir trabajando.

sSe mantuvo fiel a sí mismo incluso en los últimos metros de su presidencia. Jutta Allmendinger expresa su posición de manera amigable pero clara: “Ya no está actualizado”, dice sonriendo y mirando a la cámara de su ordenador. Esto significa su jubilación.

El sociólogo e investigador del curso de vida cumplirá 68 años en septiembre. Entonces termina el efecto de su vida laboral anterior. Debe renunciar a su puesto de profesora en la Universidad Humboldt de Berlín y a la presidencia del Centro Científico de Investigación Social de Berlín (WZB). 65 más tres son 68 años: esta es la edad máxima válida para ejercer una cátedra en las universidades públicas del estado federado de Berlín. Esto es un error, afirma Almendinger. No sería una socióloga muy citada si no llevara su caso individual a un nivel superior: “Tenemos que repensar los ciclos de la vida”. Tres etapas aisladas (formación, trabajo, jubilación) con límites de edad estrictos ya no satisfacen únicamente las necesidades de las sociedades modernas. Y, por cierto, tampoco las necesidades del mercado laboral.

Más de 220 personas participaron en la reunión bilateral con el presidente saliente de la WZB, convocada por la Oficina de Representación de la OCDE en Berlín. Entre ellos se encuentran académicos, representantes de asociaciones, políticos y funcionarios ministeriales. A juzgar por los vídeos de Zoom, muchos de ellos se acercan a la edad de jubilación. Esto a menudo significa inevitablemente el final de su trabajo anterior.

Leer también

Según Allmendinger, llegar a los 63, 65 o 68 años no debería ser un punto de inflexión. Y debe haber transiciones más suaves, las llamadas “fases híbridas”. Se trata de una combinación de trabajo de cuidados y trabajo remunerado, formación adicional y trabajo remunerado, así como acceso a una pensión y trabajo remunerado.

Leer también

La idea detrás de esto es lógica: si mujeres y hombres compartieran más equitativamente la responsabilidad de los niños pequeños y de los ancianos en la familia, su biografía también cambiaría. “En algunas etapas de la vida trabajamos más, en otras menos”. Allmendinger parte de una carga de trabajo media de 33 horas semanales durante todo el período de empleo. Desde el decenio de 1990 se vienen debatiendo conceptos de jubilación más flexible, incluida una jubilación más elevada. Los demógrafos y los investigadores del mercado laboral coinciden en la necesidad de ofrecer más oportunidades e incentivos para participar en la vida laboral durante un período más largo.

Debido al envejecimiento de la población, las oportunidades de empleo en Alemania se reducirán en 7,2 millones de trabajadores hasta 2035. Así lo calcula el Instituto de Investigación del Mercado Laboral e Investigación Ocupacional (IAB). Los investigadores esperan una disminución de 16 millones de trabajadores para 2060. La inmigración por sí sola no podrá cerrar esta brecha. Como resultado, esto también significa que los sistemas sociales corren el riesgo de colapsar.

Es incomprensible que los políticos sigan fomentando hoy la jubilación anticipada. El asegurado, cuyas cotizaciones alcanzan los 45 años, recibe una pensión de jubilación sin deducciones a la edad de 63 años. Incluso si tienes 35 años cotizados, puedes dejar de trabajar dos años antes de alcanzar el límite de edad oficial, con deducciones. En 2021, alrededor del 58% de todos los nuevos jubilados tenían menos de 65 años. Alemania también está enviando a las personas mayores trabajadores cualificados que tanto necesitan.

“La gente considera el trabajo como un ancla para la vida”.

Al menos esta paradoja ha entrado ahora en el debate político. Recientemente, el Ministro Federal de Finanzas, Christian Lindner (FDP), pidió crear más incentivos para el trabajo voluntario más allá de la edad de jubilación estándar.

Jutta Allmendinger está convencida de que trabajar en la vejez también puede ser saludable. “Quienes todavía están enterrados bajo tierra se sienten menos solos”, afirma el sociólogo. Un pasaje de un estudio actual sobre “El futuro del trabajo” dirigido por Allmendinger lo resume de esta manera: “La gente ve el trabajo como un ancla en la vida que establece un ritmo diario o semanal, permite la conexión con colegas o incluso clientes, dando a la vida un significado adicional. .” . Contrarrestar esto con incentivos para la jubilación anticipada o incluso fijando una edad de jubilación obligatoria estricta, como es el caso en el sector público, es un error desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

Aquí encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

El propio Allmendinger no quería cometer ese error. Seguirá trabajando incluso después de cumplir 68 años. En julio de este año presidirá el Comité Científico de Baja Sajonia, que asesora al gobierno federado en cuestiones de política científica y de investigación. Sigue siendo profesora emérita de Sociología en la Universidad de Viena. La socióloga también quiere conservar su puesto en la dirección ampliada de la Universidad Técnica de Núremberg, fundada recientemente en 2017. Lo mismo quiere hacer con sus numerosos cargos honoríficos.

Pero eso significa que en el futuro se enfrentará a un problema: “El voluntariado apoyado se convertirá en voluntariado honorario”, afirmó Allmendinger. Hasta ahora, ha sido muy eficaz en sus tareas porque “grandes personas me apoyaron, mantuvieron mi calendario y programaron mis citas”. Esta “infraestructura” ahora desaparecerá. A sus 68 años, todavía le queda un gran cambio por delante: pasar de empleada del gobierno a trabajar por cuenta propia. Tal vez, dice Allmendinger, debas considerar contratar a un asistente personalizado.