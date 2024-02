Soledad: lágrimas en lugar de fuego

kenergía. No hacer fogatas. Pero lágrimas. Lágrimas de desilusión y amargura. Sebastian Rudd estaba exhausto consigo mismo y con el mundo. Abandonó la liga de conferencias. El fin de todos los sueños de la Copa de Europa. El capitán del Eintracht se lo imaginó de manera muy diferente ante el Royale Union St-Gilloise. Su esperanza de que “todos estamos calientes” se ha evaporado. El equipo de Dino Toppmöller no estuvo nada listo. Fue una mala actuación con un resultado justo. Eliminación de los playoffs tras merecido 1-2. “Sabíamos la importancia. Pero no pudimos entrar al campo”. El entrenador Dino Topmüller no sabía cómo podría volver a fallar el sistema de su equipo. Cuando se calculó esto, no se podía confiar en la familia Goetze y Skhiri. En un momento en el que todos los sueños del fútbol europeo se hacían añicos, Topmüller se encontraba al frente de su equipo. “No estoy decepcionado con mi equipo”, dijo el profesor de fútbol de 43 años. “No quiero estar lejos de los chicos. No me siento 100% preparado para el análisis”.

El partido del Eintracht contra el Royale Union St-Gilloise marcó un nuevo punto bajo de la temporada. Después de la vergonzosa eliminación de la Copa de Alemania a manos del Saarbrücken, que juega en tercera división, la actual temporada de la Copa de Europa ha llegado a su fin. El autoproclamado corazón de Europa puede regresar a la escena internacional la próxima temporada, justo cuando los aficionados cantaron en voz alta antes del inicio del partido contra los belgas. Pero el rendimiento mostrado el jueves por los hombres de Topmüller y Krusche bajo los focos no fue suficiente. En la liga ya se puede sentir el aliento de los perseguidores de Bremen y Friburgo, que están a sólo cuatro puntos del Frankfurt. Este domingo, cuando el Wolfsburgo se presente por la tarde con el ex entrenador ganador de la Copa de Frankfurt, Niko Kovac, la victoria es imprescindible. Se esperaba que tras el golpe bajo ante Union Royale también se hiciera la pregunta del entrenador. A la pregunta de si Topmüller seguirá como entrenador, el director deportivo Markus Kroesche respondió con franqueza: “Por supuesto”. “El entrenador está haciendo un buen trabajo con el equipo y tratando de desarrollarlo aún más. Sin embargo, Cruci, gran responsable de la formación del equipo, tuvo que admitir que “hoy hemos dado un paso atrás. Tenemos que ver juntos que podemos salir adelante. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de volver a jugar internacionalmente el año que viene.