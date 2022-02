‘Dañar a terceros inocentes’: los atletas quieren ‘sanciones severas’

La invasión rusa de Ucrania sigue provocando un contragolpe en el deporte. El lobby pide a los atletas alemanes que tomen medidas drásticas contra las federaciones y funcionarios rusos. Entendemos las consecuencias para los atletas inocentes.

La Unión Alemana de Atletas ha pedido a todas las federaciones deportivas internacionales y países que tomen medidas drásticas debido a la invasión rusa de Ucrania. “El deporte internacional y nacional ahora debe agotar todas las posibilidades y emitir sanciones conjuntas con la mayor severidad para preservar su honestidad y credibilidad de sus valores”, dijo un comunicado emitido el sábado por la noche.

Quiere representar los intereses de los mejores atletas alemanes, por ejemplo, excluir por completo a las federaciones de Rusia y Bielorrusia del sistema de federaciones deportivas, romper todos los lazos con los donantes rusos, excluir a los funcionarios de ambos países de los deportes internacionales y a los atletas que Rusia y Bielorrusia no permitió durante la guerra participar en competiciones internacionales. También se cancelarán todas las competiciones internacionales previstas en Rusia o Bielorrusia.

Uno se da cuenta de que las acciones también afectan a los atletas rusos y bielorrusos. “La guerra de agresión rusa no deja otra opción que las sanciones que también dañarán a terceros inocentes”, dijo el comunicado.

“Así que estoy triste”.

El acto de solidaridad no autorizado de Ucrania había causado previamente descontento con el campeón de 3000 m Maximilian Thorwirth en el Campeonato Alemán de Atletismo en el Salón de Leipzig. Después de su victoria, Thorwirth estaba furioso porque un atleta tuvo que esconder la bandera de Ucrania en su brazo después de revisar la ropa de la competencia antes del inicio. “Si eso ya no se puede hacer, estoy triste”, dijo Thorworth, quien, al igual que la campeona de 3.000 metros Hannah Klein, corrió con un brazalete azul y amarillo en la ARD.

Idris Gonchinska, director ejecutivo de DLV, habló con Thorwirth y enfatizó que la Federación Alemana de Atletismo siente por el pueblo ucraniano y ha mostrado un claro compromiso. Puede entender completamente los sentimientos. A veces tienes que pensar en cómo lidias con las reglas, las etapas, los atletas responsables y si las reglas no se están adaptando. La decisión correcta fue no excluir a nadie. Gonschinska admitió que el proceso de pesaje no fue fácil.