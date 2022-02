Chelsea FC: el dueño Roman Abramovich se retira – fútbol

La guerra de Rusia en Ucrania ahora está afectando al Chelsea FC.

¡El propietario Roman Abramovich (55) abandona la gestión del club con efecto inmediato!

En un comunicado en el sitio web del club, escribió: “En los casi 20 años que he sido dueño del Chelsea FC, siempre he visto mi papel como protector del club, cuya misión es garantizar que tengamos el mayor éxito posible hoy y construir para el futuro, mientras desempeño un papel positivo en nuestras comunidades. He tomado mis decisiones. Siempre en el mejor interés del club. Sigo comprometido con estos valores. Es por eso que hoy delego la gestión y supervisión del Chelsea FC al fideicomisarios de la Fundación Chelsea”.

Concluyó: “Creo que actualmente están en la mejor posición para cuidar los intereses del club, los jugadores, el personal y la afición”.

¿Por qué retirarse?

Se dice que Abramovich tiene una relación cercana con el presidente ruso Vladimir Putin (69). El oligarca pronto podría ser castigado por la guerra Ucrania-Rusia.

Por ello, los medios ingleses ya han especulado mucho sobre el futuro del titular en los últimos días. Según la empresa de medios estadounidense “Bloomberg”, ya ha habido ofertas iniciales de adquisición para la gestión del club.

Abramovich no deja el club, solo cede la delantera. Tal vez un truco para evitar la confiscación…

La venta del Chelsea puede ser la compra más cara en la historia del fútbol. Según la red empresarial “KPMG”, el valor del club es de unos 1.900 millones de euros.

Para comparacion: El fondo estatal saudí compró a su rival Newcastle United por solo 360 millones de euros. Otra compra del mayor club italiano, el Inter de Milán, se completará en las próximas semanas y costará alrededor de 900 millones de euros.

Abramovich compró el club londinense en 2003 por 210 millones de euros. Desde entonces, el club ha gastado más de 2.000 millones de euros en fichajes.

También se celebraron importantes éxitos en el deporte. Desde 2003, el Chelsea ha ganado la Liga cinco veces, la Liga de Campeones dos veces (2012/2020) y la Liga Europea dos veces (2013, 2019), con un total de ocho títulos en la Copa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2022.

El desarrollo actual está afectando al Chelsea antes de la final de la Copa de la Liga de mañana contra el Liverpool (domingo 17:30).

El entrenador Thomas Tuchel había dicho: “La situación para mí, mi cuerpo técnico y los jugadores es terrible”.