Olympia 2022 – Skycross: Daniela Meyer pierde medalla – Fanny Smith se lleva el bronce tras currículum

La Federación Alemana de Esquí (DSV) se mostró sorprendida por la decisión tomada al margen de las carreras de la Copa del Mundo Alpina en Garmisch-Partenkirchen, pero no quiso permitir que la FIS decidiera. “Discutiremos todos los pasos legales en coordinación con DOSB”, dijo a SID Ralph Eder, portavoz de DSV.

Es probable que DSV llegue a CAS. Lo que suceda con la medalla de bronce está en última instancia en manos del COI.

Según sus propias declaraciones, el comité de apelación responsable de la FIS examinó las grabaciones de video de la carrera durante un período de cuatro horas en cuatro sesiones, y también examinó las grabaciones escritas. El Comité Olímpico Internacional anunció que estudiará la situación cuando se completen todas las operaciones a nivel FIS.

Im Interview mit Eurosport.de unterstrich der Sportliche Leiter des deutschen Ski Cross Verbandes, Heli Herdt, es gebe “einen guten Grund, warum im internationalen Wettkampfreglement steht, dass gegen eine Jury-Entscheidung in Bezug auf auf diese ke ke twerk e Kontestine Kontestne Could usted. De lo contrario, no podremos terminar la carrera”.

La acción que contó como bloqueo de Smith estuvo cerca del gol En competencia el 17 de febrero Fueron sancionados con tarjeta amarilla. Luego fue reducido al cuarto lugar.

Poco antes del final, Smith se metió en la línea de patinaje de Meyer con su trineo izquierdo y la obstruyó, pero FIS ahora lo ha clasificado como un contacto que “no se pudo haber evitado” y, por lo tanto, solo recibió una “advertencia oficial”. Se le permitió retirarse. Pero según el reglamento, la advertencia no da lugar a más sanciones.

Smith está contento con el bronce – y se siente Meyer

Smith fue citado en un comunicado de Swiss Ski: “Por supuesto que me siento aliviado por esta decisión, porque siempre he estado convencido de que no hice nada malo. Mientras tanto, le duele a Daniela Meyer, que ahora está en esta situación”.

De hecho, habiendo cruzado la línea de meta, Mayer no consideró que la situación en cuestión fuera punible por parte de su oponente. “No no no no no.

