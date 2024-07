Sorprendentemente, Türkiye eliminó a Austria del torneo y alcanzó los cuartos de final del Campeonato de Europa.

Página principal Deportes fútbol

En los octavos de final de la Eurocopa de 2024, Türkiye derrotó a Austria por 2-1 y se clasificó para los cuartos de final. Cinta en vivo del juego para lectura.

Austria vs Turquía 1:2 (0:1)

Lectura de cintas en vivo

Leipzig – En los octavos de final de la Eurocopa de 2024 se enfrentarán Austria y Turquía. El equipo del seleccionador austriaco Ralf Rangnick llega al partido contra los turcos como favorito y quiere clasificarse para los cuartos de final. Sin embargo, no hay que subestimar a los jugadores del Bósforo, ya que cuentan con un gran apoyo desde la grada.

Austria vs. Türkiye en vivo hoy: partido de cuartos de final de la Eurocopa

La leyenda del fútbol austriaco Hans Krankl todavía cree que su selección es capaz de lograr mucho en la Eurocopa. “Austria no tiene que esconderse de nadie. Todo es posible en esta Eurocopa, incluso llegar a la final. España es lo mejor que he visto hasta ahora. Luego viene Austria”, dijo inmediatamente el ex seleccionador nacional y jugador. Deportes1-entrevista.

“Rangnick está en el lugar correcto en el momento correcto. Está a cargo de la selección austriaca. Rangnick ciertamente no habría tenido eso en el Bayern. En Múnich hay que asumir muchas cosas. Tal vez eso le impidió fichar allí. ” continuó Krankl.

Türkiye se enfrentará a Austria en los octavos de final de la Eurocopa. © Imago/Riverfoto

En Austria se realizan muchas actuaciones públicas, donde miles de aficionados animan a su equipo. Y añadió: “Estaremos cada vez más desplegados, por supuesto con fuerzas regulares, pero también con fuerzas civiles. Espero que cualquier incidente se convierta en errores deportivos durante el partido y que la euforia positiva y merecida no conduzca a una alegría negativa. en la ciudad de Viena”.

Austria vs Türkiye hoy en vivo: Calhanoglu está desaparecido y suspendido

En el último partido del grupo, Türkiye se recuperó y consiguió una victoria tardía sobre la República Checa, lo que le permitió alcanzar los octavos de final. “Es un sentimiento de felicidad tan grande que es difícil de describir. Por supuesto que estoy contento con mi gol. Esto es sólo el comienzo”, explicó el goleador Cenk Tosun después del partido. Lo prometió antes del enfrentamiento con Austria. Nos prepararemos bien y, por supuesto, queremos ganar”.

Sin embargo, el capitán Hakan Calhanoglu, sancionado por segunda tarjeta amarilla, se perderá el partido. Vio la caja por una queja que no entendió. “Como capitán de mi equipo, fui al árbitro para hablar con él”, dijo el exjugador del HSV. Pese a ello, se muestra optimista de cara a los octavos de final: “Ahora todo es posible”.Señor.)