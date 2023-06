SSV Jahn Ratisbona fichó a Bryan Hein

Hamburguesa para Regensburg: Brian Heine se muda al SSV Jahn y firma un contrato de dos años. Foto: Gschlößl/SSV Jahn

El club de fútbol de tercera división SSV Jahn Regensburg ha anunciado su sexto nuevo fichaje: el lateral izquierdo de 21 años Bryan Hein se muda del Hamburger SV al Oberpfalz y ha firmado un contrato de dos años.

El defensa jugó anteriormente para el Hamburger SV II en la Regionalliga Nord. Se dice que Heine, que ya estaba seguro de abandonar la ciudad hanseática, fue recibido calurosamente por Saarbrücken. Esta vez, sin embargo, el conjunto de Ratisbona no quiso volver a ser superado por un rival. En la carrera por Jonas Carls, a quien SSV le hubiera gustado tomar el relevo, Mannheim lideraba.

“Brian es un jugador joven e interesante que, además de sus cualidades defensivas en la banda, también puede aportar pulsos de ataque. Tuvo una buena temporada en la Regionalliga el año pasado. Ahora queremos trabajar con él en su desarrollo y tener un éxito”. temporada en la Ligue 3 juntos como equipo.

explica Philipp Hausner, director comercial de SSV Jahn. Hein pasó por casi todas las divisiones juveniles de HSV. En el segundo equipo de la Liga Hanseática, hizo 33 apariciones competitivas la temporada pasada y jugó un papel decisivo en la posición de subcampeón en la Liga del Distrito Norte detrás de la tercera división, que fue ascendida a VfB Lübeck. Ahora se atreve a subir el nivel liguero al SSV Jahn.

El joven de 21 años está convencido de que este es el paso correcto en su carrera. “Los oficiales inmediatamente me dieron una buena sensación y me atrajo inmediatamente el club. Aquí me gustaría aceptar la solidez de la tercera división y dar el siguiente paso en el desarrollo. Tengo muchas ganas de conocer al equipo y el medio ambiente pronto”, dijo el joven de 21 años en un comunicado de SSV Jahn.

Todavía es emocionante saber cuántos jugadores llegarán el domingo, cuando los preparativos comiencen a las 3 p. m. en Kaulbachweg.