STALKER – Legends of the Zone Trilogy: Actualización: The Shooter Trilogy ya está disponible para Xbox

La tan esperada secuela del juego de disparos STALKER 2 estaba prevista para este año, pero fue pospuesta debido, entre otras cosas, a la guerra en Ucrania. Por adelantado, los jugadores de consola ahora pueden disfrutar de la trilogía de disparos anterior por primera vez.

Actualización: Shooter Trilogy ya está disponible para Xbox (03/06/2024 – 20:04)

¡Eso fue tan rápido! La trilogía de disparos se anunció oficialmente como parte del Xbox Showcase de la noche. Las tres partes anteriores de la serie ya están disponibles para Xbox. Por primera vez, los tres antiguos shooters de la serie se trasladarán a una consola, aunque, según la información de hoy, el conjunto de tres ha sido “optimizado” para consolas.

STALKER: Trilogía Legends of the Zone – Tráiler de lanzamiento Tras filtraciones anteriores, STALKER: Legends of the Zone Trilogy ahora se ha anunciado oficialmente para Xbox; Los tres juegos de disparos clásicos ahora están disponibles en un paquete.

—

Publicación original: Probablemente la trilogía de disparos precuela antes del lanzamiento de la consola (03/06/2024 – 13:45)

Los pedidos anticipados de un producto previamente desconocido dentro de la franquicia de disparos GSC Game World ya han comenzado en varios sitios web de distribuidores en Japón. Esto se llama STALKER – Legends of the Zone Trilogy y pretende representar una combinación de las tres partes anteriores de la serie.

En consecuencia, este paquete, que aún no se ha presentado oficialmente en este país, incluye STALKER: Shadow of Chernobyl, STALKER: Clear Sky y STALKER: Call of Pripyat. Dado que el paquete no sólo se lanzará para PC, sino también al menos para PlayStation 4, los shooters antiguos se trasladarán a la consola por primera vez.

Además de la PS4, inicialmente no se mencionó ninguna otra consola, especialmente Xbox. STALKER 2 Part 2 no se lanzará para PlayStation, sino para la serie Xbox de Microsoft Las entradas de productos en Japón pueden estar incompletas.

Los minoristas que ofrecen la trilogía incluyen Neowing y Rakuten; El precio de venta equivale a unos 40 dólares y ya se ha incluido una posible fecha de lanzamiento concreta del 27 de junio de 2024. Se espera que la trilogía se anuncie en el Xbox Partner Showcase el miércoles por la noche.

STALKER 2: Heart of Chornobyl está programado para lanzarse el 5 de septiembre de 2024 para PC y Xbox Series Los títulos más antiguos, que han vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo, serán el escenario perfecto.