Apple: las aplicaciones para iPhone de tiendas de aplicaciones alternativas solo funcionan de forma limitada cuando se viaja fuera de la UE

El documento de soporte advierte nuevamente sobre los peligros de las aplicaciones que no se distribuyen en la App Store, porque pueden contener contenido que puede estar prohibido en la App Store. Si la tienda desde la que se descargó la aplicación ha sido descatalogada, puede suceder que la aplicación en cuestión ya no funcione. Lo mismo se aplica si la aplicación Store se elimina del iPhone.

Cualquiera que abandone la UE por un breve período puede seguir utilizando aplicaciones descargadas de otras tiendas sin restricciones durante el “período de gracia”. Una vez transcurrido este período, ya no es posible instalar aplicaciones de tiendas alternativas ni actualizar aplicaciones que ya están instaladas. Debido a que las aplicaciones con mayor seguridad, como las aplicaciones bancarias, a veces ya no se pueden usar sin las últimas actualizaciones, esto puede hacer que las aplicaciones queden temporalmente inutilizables.

