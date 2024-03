Subsistema de Windows para Android: Amazon descontinúa App Store, Microsoft descontinúa WSA

Amazon envía correos electrónicos a los usuarios de Amazon Appstore para Windows. En consecuencia, se eliminará de Microsoft Store el miércoles de esta semana. El soporte finaliza el próximo año.

Amazon Appstore era la única fuente oficial de aplicaciones del subsistema de Windows para Android. El entorno le permite iniciar y usar aplicaciones de Android en Windows 11. El desarrollo aún no ha avanzado más allá de la etapa de vista previa.

Retiro de Amazon: Microsoft es el detonante

El 6 de marzo de 2024, Amazon Appstore se eliminará de Microsoft Store. El 5 de marzo de 2025, finalizará el soporte para Amazon Appstore y las aplicaciones descargadas desde allí. En uno Preguntas frecuentes en Amazon La empresa explica algunos detalles.

Amazon escribe muy claramente: “Microsoft dejará de admitir el subsistema de Windows para Android (WSA) el 5 de marzo de 2025”. La compañía continúa: “WSA es esencial para que los usuarios ejecuten aplicaciones de Android en Windows 11, y detener WSA significa que Amazon Appstore ya no será compatible con dispositivos Windows”.

Amazon Appstore ha recibido una fecha de vencimiento en Microsoft App Store. (Imagen: captura de pantalla/DMK)

Esto no debería tener un impacto directo en las aplicaciones instaladas antes del 5 de marzo de 2025, “pero con el tiempo es posible que algunas aplicaciones ya no funcionen correctamente”. La instalación debe realizarse antes de 2025 accediendo a la URL. ms-windows-store://pdp?productid=9NJHK44TTKSX&launch=true&cid=amazon Todavía funciona en un navegador web. Actualmente, Microsoft muestra un aviso en la Tienda de que Amazon Appstore ya no estará disponible después del 5 de marzo de 2025; Sin embargo, la compañía de Redmond no ha escrito (todavía) nada sobre el caso hasta el miércoles de esta semana.

En también Sitio web de Microsoft WSA Ahora hay una notificación de que el subsistema de Windows para Android se cerrará nuevamente.

Una nota en el sitio web WSA de Microsoft confirma el fin del subsistema de Windows para Android. (Imagen: captura de pantalla/DMK)

Microsoft no pudo responder de inmediato a una consulta sobre los motivos ni confirmar el plan WSA. Le daremos una respuesta aquí.

Últimamente las cosas se han vuelto más tranquilas con respecto al subsistema de Windows para Android. En septiembre, Microsoft realizó algunas tareas de mantenimiento de la versión. La última señal de vida. Blog para desarrolladores de Windows sobre WSA Entonces era octubre de 2023.



