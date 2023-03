Steffen Baumgart: Texto claro de la crisis en Colonia – “¡Vemos el peligro!” Deportes

“¡Así que Colonia todavía está relegada!”

La línea BILD ha provocado discusiones entre los aficionados. Después de 6:1 en Dortmund y el desastroso récord de las últimas semanas, con solo un punto en cinco juegos, la brecha en la zona de descenso se redujo a seis puntos.

¡Ahora Stephen Baumgart (51 años) habla en texto plano de la crisis!

“¡Sabemos y ya podemos ver el peligro potencial! Cualquiera que no los vea empolvados con una bolsa básica. Sabemos lo que puede pasar”, dice el entrenador.

La proyección hacia abajo no ciega a Baumgart. “No creo que nadie se tranquilice. ¡Tonterías! Todavía tenemos seis puntos, siguen ahí. Pero no creo que esté dando la impresión de estar tranquilo. Porque ‘seis puntos más’ no es nada”. ..”

¡Especialmente porque el Colonia ahora tiene partidos muy difíciles por delante!

Baumgart: “Ahora tenemos el derbi, él tiene sus propias leyes, independientemente del orden. Luego regresa a Augsburgo, que en el invierno aumentó en 15 millones, y esto también tiene éxito. Las tareas que se nos asignan ahora no serán más fáciles Nadie tiene los ojos azules con nosotros.

Después del desastre de Dortmund, los jugadores fueron recibidos con aplausos por parte de la multitud y no hubo silbidos. Sin embargo, ¿tiene que suceder la victoria contra Gladbach para que cambie el estado de ánimo?

Baumgart: “Al final es un partido de la región y del club. Pero no tiene nada que ver con la remontada. Es un partido en el que queremos sacar los tres puntos. No evitaremos el descenso con el derbi, pero sí tampoco se quedará en él. Lo que está claro es que lo que tenemos que hacer en este partido es más de lo que hemos hecho en las últimas semanas”.

Baumgart (“Es importante que los chicos no se pongan a pensar demasiado”) se presionó a sí mismo tras el partido ante el Dortmund. Ahora el entrenador dice: “Tengo que aguantar. No estoy perdido por mucho tiempo. No puedo pararme al sol y decir: “¡Soy el mejor!” Tenemos una crisis en puntos y resultados, y no puedo decir: “¡Es culpa de otros!” Ahora tengo que Soluciones más antiguas.

mejor rapido Lo mejor para el derbi…

