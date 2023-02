Stellandis anuncia inversión estratégica en cobre en Argentina – Reafirmando el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2038 | Comunicación cooperativa

La inversión de $155 millones en McEwen Copper ayuda a Stellandis a satisfacer la demanda de cobre proyectada para 2027

Stellandis se convirtió en el segundo mayor accionista

Minería sustentable del cobre: ​​El proyecto Los Azuls se instaló en Argentina

El cobre catódico es una materia prima clave para fabricar baterías para vehículos eléctricos

Amsterdam, 27 de febrero de 2023 – Stellandis anunció hoy una inversión de $155 millones en un proyecto en Argentina. Será un colaborador clave en el plan de la compañía para convertirse en carbono neutral para 2038. La compañía tiene una participación del 14,2% en McEwen Copper, una subsidiaria del gigante minero canadiense McEwen Mining, que posee el proyecto Los Azules en Argentina y el proyecto Elder Creek en Nevada, EE. UU.

La inversión convierte a Stellandis en el segundo mayor accionista de Newton, la empresa de lixiviación de cobre de Rio Tinto. Los Azuls planea producir 100.000 toneladas anuales de cobre catódico con una pureza del 99,9 % para 2027. Los recursos pueden asegurar las operaciones durante al menos 33 años.

“Stellantis se compromete a cero CO2 neto para 2038 2 emisiones y liderar la industria, un objetivo que requiere innovación y un replanteamiento completo en todas las áreas de negocio”, dijo Carlos Tavares, CEO de Stellandis, asegurando el suministro estratégico de las materias primas necesarias para tener éxito en los objetivos de electrificación global de la compañía.

El cobre es un ingrediente estratégico para el futuro de la movilidad eléctrica. Se estima que la demanda mundial de metal conductor se triplicará en los próximos años. Gracias a esta inversión en uno de los diez mejores proyectos internacionales para el desarrollo de esta materia prima, Stellandis podrá cubrir parte de la demanda de cobre prevista a partir de 2027.

El director ejecutivo de McEwen Copper, Rob McEwen, dijo: “Stellantis y McEwen son socios ideales para un gran proyecto como Los Azules. Tenemos la visión de construir una mina para el futuro basada en principios renovables y tecnologías innovadoras y lograr cero emisiones netas de CO para 2038 . 2 se puede lograr la emisión. Estamos comprometidos a proporcionar cobre verde a Argentina y al mundo; ayudará a electrificar el transporte y proteger nuestra atmósfera.

El anuncio reafirma el compromiso de Sudamérica con la implementación de Dare Forward 2030, un plan estratégico a largo plazo diseñado para garantizar la libertad de movimiento moderna.

Como parte de su plan estratégico Audazmente hacia adelante 2030 Stellandis tiene como objetivo una combinación de ventas de vehículos de pasajeros (BEV) 100 % eléctricos a batería en Europa y 50 % de vehículos comerciales y de pasajeros en los EE. UU. para 2030. En Brasil, se espera que la participación de BEV e híbridos enchufables (vehículos de bajas emisiones; LEV) en las ventas totales sea de alrededor del 20% para fines de la década. El proyecto está en un nivel ambicioso.

Una estrategia de descarbonización coherente con las recomendaciones basadas en la ciencia. Con el plan, Stellandis ha fijado un objetivo ambicioso y claro para reducir el CO 2 emisiones para 2030(1) reducido a la mitad en comparación con 2021 y 2038(2) CO 2 – Lograr la neutralidad.

(1) Objetivo 1-2-3 Intensidad tCO2eq/veh

(2) La compensación estará en el rango porcentual de un solo dígito hasta 2038

# # #

Acerca de Stellandis

Stellantis NV (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) es uno de los principales grupos automotrices del mundo y un proveedor de movilidad. Nuestras marcas históricas e icónicas encarnan la pasión de sus fundadores visionarios y los clientes de hoy en productos y servicios innovadores, incluidos Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. Ram, Opel, Free2move y Lesys. Impulsados ​​por nuestra diversidad, damos forma al movimiento del mañana, con el objetivo de convertirnos en la compañía de tecnología móvil sostenible más grande pero mejor, mientras creamos valor para todas las partes interesadas y las comunidades en las que operamos. Para más información, ver www.stellantis.com.

Acerca de MCEWEN Cobre

McEwen Copper Inc. posee una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina y el proyecto Elder Creek en Nevada, EE. UU. Los Azuls está clasificado entre los 10 depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo por Mining Intelligence (2022). Basado en los recursos actuales de cobre 10.2 mil millones Libras de ley 0,48% Cu (tipo indicado) y otros 19.300 millones de libras Estimado en 0,33% Cu (variedad presunta).

