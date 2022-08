losiz Truss quiere ser primer ministro británico. Les Truss Pero también es, como ahora debemos recordar, la Secretaria de Estado. Los ministros de Relaciones Exteriores no tienen que ser políticos serios todo el tiempo. Esto se sabe en Londres al menos desde que Boris Johnson ocupaba su cargo en el Foreign Office.

pero yo mismo Johnson Difícilmente habría respondido a la pregunta de si el presidente francés Macron era amigo o enemigo tan estúpidamente como su supuesto sucesor en el cargo más alto del gobierno.

En las elecciones generales todos votan

El descarrilamiento de Truss muestra el mundo retorcido en el que se esconde la base del partido conservador. De lo contrario, los miembros de la candidata no habrían aplaudido con tanto entusiasmo como lo hicieron en Norwich. Muchos dirán que las cosas dichas al calor de la campaña se olvidan rápidamente después. El problema es que una mujer que ha demostrado de manera tan impresionante su falta de gobernabilidad probablemente gobernará Gran Bretaña, un importante aliado de la OTAN, durante al menos los próximos dos años.

No es sólo en París donde uno se preguntará si esto puede salir bien. Si los tiempos no fueran tan difíciles, se podría decir que los socios de Londres deberían esperar en paz al primer ministro, Keir Starmer. Afortunadamente, no son solo los brutos conservadores los que acuden a las urnas en las elecciones generales.