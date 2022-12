Sudamérica – Maurice Crede confía en Argentina en semifinales – Coffuren News

Marius Kreit, presidente de SV Pforzen, apuesta por la Copa del Mundo de fútbol, ​​es decir, dos partidos de cuartos de final. Ambos equipos sudamericanos avanzan, uno tiene que ir a los penales.

08.12.2022 | Estado: 04:45 am

El invierno y con él Christkindl está a la vuelta de la esquina. Pero ahí están tropezando, no permitiendo: primero viene el Mundial de Qatar. Los expertos están preocupados por ellos y su efecto de juego. Hoy: Marius Credo.

Los Países Bajos se opusieron a esto.

El presidente del club SV Pforzen está ocupado con los cuartos de final del viernes: Croacia contra Brasil y Holanda contra Argentina. “Apuesto a una semifinal sudamericana: Brasil está de buen humor y vencerá a Croacia 3-1 en el tiempo reglamentario. Argentina vencerá a Holanda en una pelea cerrada. Predigo una tanda de penales después del 1-1”. .

Messi quiere ganar la corona

Creed también ve a un equipo sudamericano como campeón mundial: “Eventualmente, Argentina también estará compitiendo por el título mundial. Nunca ganarán por completo, pero estarán allí cuando sea necesario. Y Messi está centrado en coronar su carrera. Eventualmente, los GOAT se enfrentarán con Ronaldo contra Portugal… pero creo que Inglaterra será el último oponente.

Sin TV, ticker sí

Creta también tuvo algunos pensamientos sobre el torneo: “No vi los partidos de la Copa del Mundo, pero mi fiebre por el fútbol no me abandonó, así que seguí la mayoría de los partidos en el teletipo, así como lo que sucedió fuera de la cancha. “Fue una Copa del Mundo muy inusual en muchos aspectos, en la que, lamentablemente, Alemania no pinta una buena imagen. Mis esperanzas de abofetear a la FIFA con estadios vacíos, mal ambiente y malas calificaciones probablemente no se materializarán por completo”. ver si Infantino termina hablando de ‘la mejor Copa del Mundo de todos los tiempos’, ciertamente no fue para Alemania…”

Horas extras excesivas

Y Creed también notó un aspecto especial: “Desde mi punto de vista, lo que debe mencionarse es a veces el tiempo extra excesivo, que creo que será un caso de esta Copa del Mundo”.

