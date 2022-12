Van Dijk por delante de Argentina: “Holanda no contra Messi”

Doha

Antes de los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Argentina, el capitán holandés Virgil van Dijk no quiere insistir demasiado en la oposición y el ilustre pasado de ambos equipos.

“Son los cuartos de final. Es especial”, dijo el miércoles el jefe de defensa del Liverpool FC en una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento holandés en la Copa del Mundo. “Hay hambre, hay sueños. Sabemos que estamos en cuartos de final y estamos a solo tres partidos del gran torneo. Esta es nuestra oportunidad”.

El hecho de que los holandeses hayan perdido ante Argentina en la final de la Copa del Mundo de 1978 y la semifinal de la Copa del Mundo de 2014, y que el oponente juegue contra Lionel Messi el viernes por la noche (8 p. m. / ARD y MagentaTV), nada de esto le importa a van Dijk. “Jugamos contra Argentina. Todo el mundo habla de Messi. Pero no es Holanda vs Messi, es Holanda vs Argentina”, dijo el jugador de 31 años.