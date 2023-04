Sudán: Estados Unidos vuela diplomáticos y cierra su embajada

DrEn medio de intensos combates en Sudán, Estados Unidos retiró a sus empleados gubernamentales del país y cerró su embajada en la capital, Jartum. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de EE. UU. dijeron el domingo por la noche que todos los diplomáticos estadounidenses y sus familias han sido transferidos con éxito a un lugar seguro.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las facciones en conflicto un alto el fuego inmediato e incondicional. También les instó a no obstruir la ayuda humanitaria y a respetar la voluntad del pueblo sudanés.

La milicia RSF dice que se ha coordinado con el ejército estadounidense para trasladar al personal de la embajada estadounidense del país del noreste de África. Como resultado de la votación de este domingo por la mañana, dijo la milicia en Twitter, seis aviones militares estadounidenses sacaron del país a diplomáticos y sus familias.

Leer también

Desde hace varios días, el ejército estadounidense se ha estado preparando, junto con otros países occidentales, para evacuar a sus ciudadanos. Se han transferido fuerzas armadas adicionales a los países vecinos de Sudán. Los intensos combates en el aeropuerto sitiado de Jartum y sus alrededores han impedido hasta ahora que los extranjeros salgan en avión del país del noreste de África. El gobierno de EE. UU. había dejado en claro previamente que los estadounidenses que no estaban en Sudán como diplomáticos o personal de la embajada no podían esperar ser expulsados ​​del país.

Más temprano, el presidente de facto de Sudán y comandante en jefe del Ejército, Abdel Fattah Al-Burhan, acordó evacuar a ciudadanos y representantes diplomáticos del país sitiado. Un portavoz del ejército dijo en un comunicado el sábado que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China comenzarían a evacuar la capital, Jartum, con aviones de transporte militar “en las próximas horas”. Por ello, Al-Burhan prometió “facilitar y asegurar” la evacuación y brindar a los países “el apoyo necesario para asegurarla”.

El portavoz dijo que una delegación saudí ya había sido evacuada de la ciudad oriental de Port Sudan. Una delegación jordana también tiene previsto viajar desde Port Sudan más tarde el sábado.

España envía aviones y fuerzas especiales

Según informes de prensa, España envió dos aviones de transporte del Ejército del Aire para evacuar a sus ciudadanos y algunos otros europeos y latinoamericanos de Sudán a África. La estación de televisión estatal informó que uno de los dos aviones cisterna militares A400M ya había aterrizado en Yibuti, en el Cuerno de África. RTVE Y otros medios españoles el viernes. Una tercera máquina del mismo tipo está lista en España. Cada avión militar puede transportar a más de 100 personas. Al principio no hubo confirmación oficial.

el ministro de Asuntos Exteriores de España José Manuel Albares Previamente había dicho durante una visita a Berlín que los aviones militares de su país serían suspendidos para volar a la capital sudanesa, Jartum, lo antes posible y comenzar a evacuar tan pronto como la situación de seguridad lo permita. Cuando este podría ser el caso, no se puede decir en este momento. Djibouti se encuentra a unos 1.200 kilómetros al sureste de Jartum.

Columnas de humo se elevan este viernes sobre la ciudad de Jartum Fuente: vía Reuters

Según la ministra de Relaciones Exteriores, Analina Berbock, el gobierno federal también está preparando varias opciones para la evacuación de Sudán. “La situación es muy trágica y muy confusa”, dijo el político verde el viernes en Berlín tras una reunión del equipo de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El número de alemanes que informan de un desalojo deseable aumenta a diario y actualmente se encuentra en el “rango bajo de tres dígitos”.

Leer también

El problema ahora también es que no hay electricidad, por lo que los evacuados ya no pueden cargar sus teléfonos móviles, y es posible que pronto no puedan informarles de esta manera, dijo un portavoz del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Estamos en contacto con varios gobiernos.

La Media Luna Roja anuncia saqueos en Jartum

Continuaron los combates entre el ejército y las fuerzas paramilitares, que se prolongan desde hace una semana, a pesar de la declaración de alto el fuego. Según testigos presenciales, los combates estallaron de nuevo el sábado por la mañana después de que los enfrentamientos disminuyeran durante la noche. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 400 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas desde que comenzaron los enfrentamientos el pasado sábado. Las partes en conflicto también ignoraron dos altos el fuego anunciados previamente.

Washington confirma la muerte de un estadounidense en Sudán El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense en Sudán. Estás en contacto con la familia. El gobierno de EE. UU. había anunciado anteriormente que el ejército de EE. UU. se estaba preparando para evacuar a los trabajadores de la embajada.

Sami al-Nour, residente de la zona, dijo el sábado a la Agence France-Presse que el Eid al-Fitr para el azúcar al final del Ramadán debe pasarse “con dulces y pasteles, con niños felices y personas que dan la bienvenida a sus familiares”. .” En cambio, había “disparos y olor a sangre a nuestro alrededor”.

La Media Luna Roja Sudanesa anunció el saqueo de sus almacenes en la capital, Jartum. El viernes, el grupo de ayuda dijo que asaltantes armados robaron ocho vehículos todoterreno y un camión. Agregó que los vehículos llevan la insignia de la media luna roja y pueden ser utilizados para actividades “delictivas o comerciales”.

Explosiones cerca del Hospital Internacional de Doha en Jartum Fuente: dpa / Sin acreditar

La lucha estalló en Sudán el sábado entre los dos generales más poderosos del país y sus unidades. El presidente de facto, Abdel Fattah al-Burhan, quien también es el comandante supremo del ejército, está luchando con el ejército contra su adjunto, Mohamed Hamdan Dagalo, el líder del poderoso grupo paramilitar Rapid Support. Los dos han liderado el país en el noreste de África con una población de alrededor de 46 millones desde su golpe militar conjunto en 2021. Durante años, se dijo que el poder había sido entregado a un gobierno civil.

El viernes, los militares acordaron un alto el fuego de tres días para permitir que los musulmanes celebren el ayuno musulmán después del Ramadán. Como informaron unánimemente las agencias de noticias, a pesar del acuerdo de alto el fuego, se produjeron de nuevo feroces intercambios de disparos y ataques aéreos esporádicos en la capital, Jartum. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, al menos 413 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas en los combates desde el pasado fin de semana.

Puedes escuchar el podcast de WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

“Kick-off Politics” es el podcast de noticias diario de WELT. Tema principal analizado por los editores de WELT y fechas de hoy. Suscríbete al podcast en SpotifyY podcast de manzanaY música amazónica o directamente a través de un feed RSS.