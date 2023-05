Súper Clásico en Argentina: Boca – Partido vs Demichelis gana derbi con River Plate

Las cosas se pusieron un poco delicadas en la sala de prensa del Estadio Monumental de River Plate, donde el técnico Martín Demichelis admitió que no se atrevió a mirar a su derecha cuando se sentó. Su esposa Eva estaba allí, dijo, y otras personas que significaban todo para él, incluido su hijo Bastian, que era Paul Boy. Por eso Demichelis no se atrevió a mirar por encima del hombro, porque pensó que iba a llorar.

Entonces, la presión estaba sobre Demichelis, una vez un árbol de defensa, incluso en el Bayern, su primer frente. Súper Clásico, anunciado como un choque entre el rival profundo CA River Plate y Boca Juniors de Buenos Aires. River ganó 1-0 con un penal en el último minuto, una victoria sobre sus archirrivales de la manera más espantosa que los fanáticos pudieran imaginar. Después de eso, el juego se apagó en una terrible ráfaga que puso al árbitro en modo molino de viento: después de un minuto de pelea, repartió siete tarjetas rojas.

La victoria siempre llega en el momento adecuado en el derbi porteño y Demichelis lo hizo dos veces y lo convirtió en triplete en la noche del domingo. A pocos días del partido contra Boca -todo serio pero frívolo-, River Plate perdió 5-1 en la Copa Libertadores ante el Fluminense de Río de Janeiro. Fue la peor derrota de la Libertadores en la historia de Rivers. Es una pena. Y un revés que nadie esperaba. No después de un comienzo prometedor para ‘Micho’, como se le ha llamado a Demichelis desde sus días activos como entrenador de River Plate.

Iba de camino a casa desde Munich. A finales del año pasado, pidió al FC Bayern que rescindiera anticipadamente su actual contrato como entrenador del segundo equipo, y el club accedió. Asumió después en River -con el ex-Nuremberg Javier Pinola como asistente- y no podía ser más grande.

De la mano del pionero Marcelo Gallardo, “el muñequito”, como lo llamaban, River estableció un estilo y logró un éxito que causó sensación internacional. Entre otras cosas, River ganó dos veces la Copa Libertadores con Gallardo y en 2018 el partido de vuelta de la final ante Boca Juniors en Madrid tuvo que jugarse en la ida en Buenos Aires por graves disturbios. Hubo cierto debate en Buenos Aires sobre si Demichelis era lo suficientemente maduro para hacerse cargo de uno de los clubes más grandes de América del Sur después de un breve período como entrenador de reserva del Bayern. Pero Demichelis vino, vio, se regocijó.

Abrir la vista detallada Escenas después del 1:0 para River: En la cancha fue miserable para Argentina. (Foto: Daniel Joyo/Getty Images)

Después de 15 partidos, River lidera la tabla por delante del CA San Lorenzo, el club favorito del Papa Francisco; Mientras River llevaba una racha de ocho victorias consecutivas sin encajar un gol, algo así nunca había sucedido en la historia del fútbol profesional argentino. El estadio ahora ampliado estaba repleto de manera confiable con 80,000 espectadores y Boca no tuvo que soportarlo. “Cada día aprendemos algo nuevo”, dice el cuerpo técnico de Rivers.

Eso incluye cometer errores y aprender de ellos, como lo hicieron después de la debacle del Arsenal de Sarandy, luego de lo cual el cuerpo técnico reforzó el mediocampo en lugar de comenzar con tres delanteros. El río estaba tan serio que circuló un nuevo apodo: El Kalinas (pollos) y Millones de personas De repente operó bajo la etiqueta “River Munich”. La intensidad del cambio contrastó con las conmociones de su archirrival Boca Juniors. Son los campeones defensores, pero, al igual que el FC Bayern, están pasando por unas semanas turbulentas. Entre otras cosas, el entrenador Hugo Ibarra fue reemplazado por Jorge Almiron. Luego se permitió la vuelta Súper Clásico No hable con los periodistas en el memorial. Como tres jugadores de river y tres de poca, vio la tarjeta roja.

La pelea en la rueda de prensa tiene sus consecuencias

Así Almiron fue representado en la sala de prensa por Siqui Romero, quien expresó una velada crítica a su excompañero de selección Demichelis: “Con el ex entrenador han logrado que todos hablen positivamente de ellos”, dijo Romero, dando a entender que no es así. más largo el caso. El caso es el caso. Esto molestó a Demichelis. Romero hizo su parte en la lucha. Estalló después de que Miguel Borja convirtió un penal crucial en el tiempo de descuento, y uno de sus compañeros de River Plate, Agustín Palavecinos, se paró frente a los jugadores de Boca y les gritó en la cara para celebrar la victoria. Tú no haces eso, pensó Romero – y le dio al pecho a Palavecinos.

A esto siguió la formación de una manada, y Demichelis intentó intervenir para calmarlos, sin éxito. “La pasión por ganar en este país, pase lo que pase, supera todo. El fracaso no se puede tolerar”, explicó. Después de su primera victoria en A, estaba feliz y feliz. Súper Clásico: “Es un privilegio ganar uno de los derbis más importantes del mundo”.