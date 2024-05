Take-Two con miles de millones que perder: GTA 6 llegará en el otoño de 2025 (muy probablemente)

La editorial estadounidense Take-Two Interactive crea los hechos: GTA 6 No se publicará hasta el otoño de 2025 y, por tanto, se publicará en el siguiente ejercicio financiero.

Dado el portafolio con marcas como Grand Theft Auto, NBA 2K, Redención muerta roja, WWE 2K, Palabras con amigos o explosión de dibujos animados Puede parecer extraño cuando un fabricante de juegos anuncia números rojos intensos, pero ese es exactamente el caso de un juego Take-Two Interactive.

El modesto aumento de las ventas de 5 mil millones de dólares en el ejercicio 2023/24 se compensa con una pérdida de 3,7 mil millones de dólares, que se explica por depreciaciones, adquisiciones y costos de reestructuración.

Dentro del Grupo, uno de los programas de reducción de costes es el siguiente: No fue hasta abril pasado que otros 600 empleados fueron despedidos y muchos estudios corren peligro de cerrar. Mientras tanto, Take-Two tiene uno de Texas. Zonas fronterizas– Studio Gearbox, comprado por Embracer Group en dificultades por 460 millones de dólares; Sin embargo, la adquisición aún no está completa y, por lo tanto, aún no se ha incluido en las cifras.

Para la temporada 2024/25, que se extiende hasta marzo de 2025, Take-Two espera ventas de 5.500 millones de dólares. El salto relativamente pequeño indica esto Gran robo de auto 6 honesto No incluido en esta factura. El informe anual genera hechos relevantes: GTA 6 No saldrá al mercado hasta el otoño de 2025, es decir, dentro de un año y medio como muy pronto.

Es dudoso que finalmente se pueda cumplir este plazo. El propio Rockstar Games de la compañía es conocido por realizar aplazamientos en caso de duda. Por el momento, el director general de Take Two, Strauss Zelnick, tiene un buen presentimiento: “Nos sentimos muy bien con esta fecha de lanzamiento”.

Hace apenas un año, Take-Two predijo una explosión en los ingresos para el actual año fiscal a niveles superiores a los 8 mil millones de dólares, lo que fue visto como un anuncio indirecto, un nuevo anuncio. Grand Theft Auto En frente de la puerta. No fue hasta diciembre de 2023 que al primer tráiler le siguió el mensaje: GTA 6 Próximamente, es decir, 2025. Como sospechaban aficionados y analistas y como sabemos desde ayer: finales de 2025.

Según el calendario, el juego de acción solo se lanzará para la actual generación de consolas., es decir, PlayStation 5 y Xbox Series Como era de esperar, PS4 y Xbox One han sido excluidas, al igual que inicialmente las PC. La versión para Windows se lanza tradicionalmente con retraso: por si acaso GTA 5 -cuyas cifras de ventas superan ya los 200 millones de unidades- los propietarios de PC tuvieron que tener paciencia durante un año y medio.

Las últimas cifras de Take-Two fueron bien recibidas por los inversores del mercado de valores: el precio de las acciones cayó a 140 dólares, su nivel más bajo desde principios de año.

